Orta Amerikalı binlerce göçmen neden ABD'ye yürüyor?

Orta Amerika'dan binlerce göçmen yaklaşık 2 haftadır ABD'ye doğru ağır adımlarla yürüyor.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yola düşen bu göçmenler, zulüm, şiddet ve yoksulluktan kaçtıklarını söylüyorlar.

Yolculuk, aşırı sıvı kaybı gibi pek çok tehlikeye gebe. Suç çeteleri de cabası. Ancak göçmenler kalabalık grup halinde seyahat ettiklerinde kendilerini daha güvende hissettiklerini söylüyorlar.

ABD basınında "göçmen kafilesi" olarak adlandırılan bu yürüyüş hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Nasıl başladı?

12 Ekim'de Honduras'ın suç oranı yüksek şehri San Pedro Sula'da 160 kişi bir otobüs terminalinde bir araya gelerek bu tehlikeli yolculuğa başladı.

Ülkelerindeki şiddet sarmalı, yolsuzluk ve işsizlikten kaçmak için bir aydır bu yürüyüşü planlıyorlardı.

Son göçmen kafileleri birkaç yüz kişiden oluşuyordu, ancak eski bir siyasetçi bu planı Facebook'ta paylaşınca, haberler hızla yayıldı ve katılan göçmen sayısı katlandı.

13 Ekim'in ilk saatlerinde grup yola çıktığı zaman, binden fazla Honduraslı onlara katılmıştı.

Meksika'nın Mapastepec kentine ulaşan göçmenler dinleniyorlar

O zamandan beri komşu Guatemala'ya, ardındansa Meksika'ya geçtiler. Yolculuk süresince binlercesi daha onlara katıldı.

Neden bir kafile oluşturdular?

Göçmenlerin çoğu ABD ya da Meksika'da daha iyi fırsatların olduğu yeni bir yaşam kurma umuduyla yola çıktıklarını söylüyorlar.

Diğerleri ülkelerindeki şiddetten kaçtıklarını ve sığınma başvurusu yapmayı istediklerini kaydediyorlar.

Yaklaşık 9 milyonluk nüfusu olan Honduras'ın bölgenin genelinde olan çete kaynaklı şiddet, uyuşturucu savaşları ve yolsuzluk gibi sorunları var.

Bölge, dünyadaki en yüksek cinayet oranına sahip yerlerden biri.

İki çocuk annesi bir kadın yerel El Heraldo gazetesine yaptığı açıklamada, "ABD'ye ulaşmak rüyamız. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek vadetmek istiyoruz. Burada (Honduras'ta) iş bulamıyoruz" diyor.

Göç.menler Guatemala-Honduras sınırındaki Suchiate nehrini kendi yaptıkları sallarla geçmeye çalışıyor

Orta Amerikalıların ABD'ye göç etmek için ülkelerinden kaçmaları yeni bir durum olmasa da, bu tür organize kafileler göreceli olarak yeni.

Göçmenler çoğunlukla onları kendileri için çalışmaya zorlayan insan kaçakçıları ya da uyuşturucu çeteleri tarafından kaçırılıyorlar.

Bunun gibi büyük grupları hedef almak ise daha zor ve bu nedenle daha fazla güvenlik sağlıyorlar.

Grup ne kadar büyük?

Büyüklüğünü kesin olarak belirtmek zor, ancak kuzeye doğru ilerledikçe kafileye katılanların sayısı kısa zamanda arttı.

Birleşmiş Milletler'in bir sözcüsü, Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine dayanarak, kafiledeki göçmen sayısının 22 Ekim itibarıyla 7 bin olduğunu açıkladı.

Göçmenler Meksika'nın Mapastepec kentinden geçiyor

Ancak grup bölünmüş durumda, bu da kesin sayıyı belirlemeyi zorlaştırıyor.

Bazı göçmenler şimdiden Meksika'nın Tapachula şehrine ulaştılar bile. Diğerleri ise hâlâ Guatemala-Meksika sınırında.

Bu grupların dışında, yeni oluşturulan Honduraslı bin kişilik bir grup da ABD'ye doğru yola çıktı.

3 binden fazla Honduraslı ise ülkelerine geri döndü.

Göçmenlerin yolculuğu nasıl?

Yolculuk meşakkatli ve kafileye katılmaya karar veren göçmenler için bir dizi sorunu da beraberinde getiriyor.

Sıcak hava, güneş yanığı ve aşırı sıvı kaybının devamlı bir risk oluşturduğu anlamına geliyor. Bazı göçmenler şemsiyeler ve kartonlarla korunmaya çalışıyor.

Kimileri 6 gün aralıksız yürürdükten sonra baygınlık geçirdi.

Göçmenler yollarda ya da yol üzerindeki derme çatma kamplarda geceyi geçiriyorlar ve temiz su ile temizlik imkanlarından yoksunlar.

Yiyecek de az ve geçtikleri yerlerdeki insanların kafileye yiyecek verdikleri bildiriliyor.

Yetkililer pasaportlarını kontrol ederken göçmenlerin uzun saatler boyunca bekledikleri Guatemala ve Meksika sınırında, yetkililerin yola devam etmelerini engelleme çabaları sonucu polisle çatışmalar meydana geldi.

Bazı göçmenler polise taş attı, polis ise göçmenlere biber gazıyla müdahale etti. Olaylarda birden fazla kişi yaralandı.

ABD'ye ulaşabilirlerse ne olacak?

ABD'li yetkililerin eğer göçmenler ülkelerinde şiddetten kaçtıklarını söylüyorlarsa sığınma taleplerini gözönüne almak için yasal yükümlülükleri var.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, sığınma kanununun geçmişte kötüye kullanıldığına dair "anlaşılabilir bir korkunun" olduğunu söyledi ve Haziran ayında aile içi şiddet ve çete şiddeti mağdurlarının bundan böyle kanuna tabi tutulmayacağını açıkladı.

Aktivistler yılda en az 10 bin mültecinin bu gerekçelerle ABD'ye sığındığını söylüyor.

Bu karar şu an davalık.

Bu kafile neden çok gündeme geldi?

Geçmişteki daha küçük göçmen kafilelerinin aksine, bu kafile ABD Başkanı Donald Trump'ın dikkatini çekti.

Pazartesi günü bir dizi Orta Amerika ülkesini insanların ayrılmalarına ve "yasa dışı bir şekilde" ABD'ye gitmelerine izin vermekle suçladı.

Trump bu ülkelere dış yardımın kesilmesi tehdidinde de bulundu, ancak hangi yardımdan bahsettiğini açıklamadı:

"Guatemala, Honduras ve El Salvador ülkelerinden ayrılarak yasa dışı bir şekilde ABD'ye gelmelerini durdurmada başarısız oldu. Şimdi bu ülkelere verilen büyük miktardaki dış yardımın kesilmesine ya da büyük oranda azaltılmasına başlayacağız."

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1054356145798856704

Yasa dışı göçü bitirmek, Trump'ın başkanlık yarışındaki vaatlerinden biriydi.

6 Kasım'da ara seçimlerle karşı karşıya olan Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi'nde sandalye kaybedebilecekleri belirtiliyor.

Trump tekrar tekrar kafilenin siyasi bir motivasyonla hareket ettiğini savundu, ancak bunun için bir kanıt sunmadı.

Pazartesi günü ABD halkına, ülke sınırına yığılan göçmenlerden Demokratları sorumlu tutmaları çağrısı yapan Trump, "Ara seçimleri hatırlayın" dedi.

Göçmen kafilesinde "suçluların" olduğunu öne süren Trump, bir Twitter mesajında ise göçmen kafilesinde "kimliği bilinmeyen Orta Doğuluların" olduğunu iddia etti.

Gazeteciler tarafından bu konuya açıklama getirilmesi istendiğinde ise, herhangi bir kanıt sunmadı.

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