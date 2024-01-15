Orta Anadolu'dan 12 yöresel ürün uluslararası lezzet etiketi aldı

4 Şurada Paylaş!







FİRMALARDAN BU ÜRÜNLERE TALEPLER GELMEYE BAŞLADI Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'ye özgü 20 ürün için yaptıkları başvurudan 12 ürünün onay aldığını, 8 ürünün de değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Varol, şöyle konuştu:

5 Şurada Paylaş!







"Bu etiketleme sisteminin ana amacı ülkelerin kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel ürünlerini, biyoçeşitliliği ve geleneksel üretimi korumaktır. Bir taraftan da tarım ve yerel üreticileri destekleyeme yönelik etiketleme sistemi. Farkındalık oluşturmayı, bu yöresel ürünlerin uluslararası camiada tanınırlığını artırmayı hedefliyoruz.