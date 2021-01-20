AA

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Koordinatör Başkanı Tahsin Ata, birlik ihracatının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,7 azalarak 15,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirterek "Bu yıl hem Türkiye geneli ihracatta hem de OAİB ihracatında yükseliş trendine geçileceğine eminiz." dedi.

Ata, AA muhabirine, OAİB'in 2020 yılı ihracat rakamlarına ve 2021 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

OAİB çatısı altında Türkiye genelinde tek ihracatçı birlik olarak faaliyet gösteren çimento, makine, iklimlendirme, süs bitkileri ve savunma gibi birliklerin bulunduğunu ifade eden Ata, ayrıca ülke genelinde faaliyet gösteren birliklerin Orta Anadolu kesimini temsil eden mobilya, hububat, demir ve demir dışı metaller ihracatçı birliklerinin de yer aldığını söyledi.

Ata, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ihracatında çok büyük ve kapatılamayacak etki oluşturmadığına işaret ederek "Tüm dünya gibi bizler de geçen yılın mart ayında ülkemizde başlayan süreçle sarsıldık fakat erken alınan aksiyonlar sayesinde çabuk toparlandık. Türkiye geneli ihracat Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 azalırken OAİB'in ihracatı yüzde 1,7 geriledi ve 15,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl hem Türkiye geneli ihracatta hem de OAİB ihracatında yükseliş trendine geçileceğine eminiz." diye konuştu.

- "Hububat sektörü ihracatında gözle görülür artış yaşandı"

Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan karantina önlemlerinin ihracata etkisine dikkati çeken Ata, uygulamaların insanların yeme içme alışkanlıklarının değişmesine, ev içinde daha fazla zaman geçirmeleri nedeniyle yaşam alanlarında değişiklik yapma ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Ata, "OAİB bünyesindeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe hem iç pazarda hem de ihracatta gözle görülür artışlar yaşandı. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü de yılı artışla kapatan sektörlerden oldu. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe de artış yaşandığını görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

- "New York'ta açılacak ticaret merkezi mobilya ihracatını artıracak"

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe ABD'ye geçen yıl 2019'a göre Türkiye genelinde ihracatın yüzde 60 arttığını kaydeden Ata, "New York'taki ticaret merkezi bir mobilya üssü olarak planlandı. Merkezin açılmasıyla bu oranın daha da artacağına eminiz. Çin'e yapılan mobilya ihracatımız da 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 102 arttı. Dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda olan bir ülkeye ihracatımızı bu oranda artırmak büyük bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sanal ticaret heyeti faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz"

2020'de dijitalleşen dünyaya adapte olarak ticaret heyetlerini ve fuarları dijital ortamlarda gerçekleştirdiklerini anımsatan Ata, birliklerin özellikle Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Latin Amerika gibi denizaşırı ülkelerle sanal sektörel ticaret heyetleri gerçekleştirerek firmaların önündeki zorlukları kaldırdıklarını anlattı.

Ata, OAİB olarak 2021 yılı hedeflerine de değinerek şunları kaydetti:

"Bu yıl pandemi koşullarının bir fırsat olarak ortaya çıkardığı sanal ticaret heyeti faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz. Ayrıca, fiziki ortamda sınırlı sayıda üyeye ulaştığımız eğitim faaliyetlerimizi de 2020 yılında sanal ortama taşıdık ve çok güzel sonuçlar aldık. Eğitim programlarımızı 2021 yılında artıracağız. Üyelerimize çalışmalarında her zaman yardımcı olmaya hazırız."