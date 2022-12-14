NEREDEYSE HER ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Asya mutfağında bulunan mantı ise daha büyük bohçalar halinde yapılır. Peynirli ve patatesli çeşitleri Asya mutfağında meşhurdur. Kazak, Kırgız mutfağında ise dolgusu kuzu, sığır veya at eti ile doldurulur. Sokak yemeği olarak servis edilir.

Özbek ve Tacik mutfağında lahana ve balkabağı malzemelerinden biri kullanılarak yapılır. Sosunda ise sirke ve biber tozu bulunur.