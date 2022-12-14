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Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği mantının tarihçesi

Zahmetli bir yemek olan mantının tarihi oldukça eskidir. Kayseri’nin meşhur mantısının kökeni Orta Asya ve hatta Uzak Doğu’ya kadar uzanıyor. Türk mutfağında olduğu kadar Asya’nın da gözde yemeklerinden birisidir mantı ve orada “dumpling” adı ile bilinir. İşte, mantının Türk mutfağına geliş öyküsü…

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  • Orta Asya’dan Uzak Doğu’ya kadar uzanan mantının hikayesi… Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği mantının tarihçesi

    İPEK YOLU İLE ASYA'YA YAYILMIŞTIR

    Mantı, Afganistan, Balkanlar, Çin ve Pakistan’da oldukça popüler bir yemektir. Tarihte mantının Türk ve Moğol halkı tarafından İpek Yolu boyunca Orta Asya’dan yayıldığı görüşü vardır. Kayıtlarda Türk ve Moğollar hareket halindeyken kamp ateşlerinde kurutulmuş ve dondurulmuş mantı taşıdığı aktarılıyor.
  • Orta Asya’dan Uzak Doğu’ya kadar uzanan mantının hikayesi… Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği mantının tarihçesi

    Ermeni tarihçilere göre ise mantı ilk olarak 13. yüzyılda Ermeniler ve Moğollar arasında yaşanan kültürel etkileşim ile Ermenistan’a ulaştı. Tatarlar, Kayseri bölgesine yerleşince mantı bu şekilde yaygınlaştı görüşü vardır.
  • Orta Asya’dan Uzak Doğu’ya kadar uzanan mantının hikayesi… Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği mantının tarihçesi

    NOHUTTAN YAPILIYORDU

    Mantının Moğollar ile Kore’ye kadar ulaştığı biliniyor. Osmanlı mutfağında en eski mantı tarifi 15. Yüzyılda Muhammed bin Mahmud Şirvani tarafından, Kitabü’t – Tabih’e yazıldı.

    Şirvan’nın kitabında yer alan tarife göre mantı, kuzu kıymaları ve ezilmiş nohuttan elde edilen hamur ile yapılıyordu. Ayrıca mantıya tarçın ve sirke atılıyordu. Günümüzde olduğu gibi yoğurtla servis ediliyordu.
  • Orta Asya’dan Uzak Doğu’ya kadar uzanan mantının hikayesi… Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği mantının tarihçesi

    NEREDEYSE HER ÇEŞİDİ BULUNUYOR

    Asya mutfağında bulunan mantı ise daha büyük bohçalar halinde yapılır. Peynirli ve patatesli çeşitleri Asya mutfağında meşhurdur. Kazak, Kırgız mutfağında ise dolgusu kuzu, sığır veya at eti ile doldurulur. Sokak yemeği olarak servis edilir.

    Özbek ve Tacik mutfağında lahana ve balkabağı malzemelerinden biri kullanılarak yapılır. Sosunda ise sirke ve biber tozu bulunur.
  • Orta Asya’dan Uzak Doğu’ya kadar uzanan mantının hikayesi… Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği mantının tarihçesi

    Ülkemizde mantı Kayseri ile özdeşlemiş olsa bile, Bartın, Hatay, Çorum, Konya, Alaşehir ve Antep’te farklı harçlar ile yapılır.

    Bartın’da mantı pirinç ile yapılırken, Hatay’da şişperek çorbası olarak geçer. Çorum’un kuru mantısı meşhurdur, Konya’nın kıtırlı, Alaşehir’in kapaması, Antep’in ise börek çorba adı ile anılan mantısı meşhurdur.

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