Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor

Orta Avrupa ülkelerinden Polonya, Çekya, Slovakya, Macaristan ve Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmaya devam ediyor.

Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
AA

Salgının üçüncü dalgasının etkili olduğu Polonya'da son 24 saatte 17 bin 260 yeni vaka görüldü.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 828 bin 313'e ulaştığı Polonya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 398 artarak 45 bin 997'ye çıktı.

- Çekya'da hastaneler doldu

Üçüncü dalganın etkili olduğu ülkelerden Çekya'da ise son 24 saatte 15 bin 196 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 351 bin 195’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 105 artışla 22 bin 385’e yükseldi.

Hastanelerde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle Kovid-19 hastası bir Çek vatandaşının dün Polonya’ya sevk edildiği, bugün ise bazı hastaların Almanya'ya gönderileceği açıklandı.

- Slovakya

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusla Avrupa'nın küçük ülkeleri arasında yer alan Slovakya'da, son iki haftada virüse bağlı can kayıpları ciddi oranda artış göstermeye devam ediyor.

Slovakya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 600 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 329 bin 593'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 109 artışla 8 bin 146'ya çıktı.

Slovakya sağlık sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle önceki günlerde 3 Kovid-19 hastası Polonya'ya gönderilmişti.

- Macaristan

Günlük vaka sayıları artışta olan ülkelerden Macaristan'da son 24 saatte 5 bin 653 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 480 bin 860 vakanın tespit edildiği ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 179 artışla 16 bin 352'ye yükseldi.

- Avusturya

Avusturya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 2 bin 528 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 481 bin 919’a, can kaybı ise 19 artarak 8 bin 776’ya çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD'de Uber sürücüsüne çirkin saldırı! Saldırının sebebi ırkçılık mı? - Haberler
DÜNYAABD'de Uber sürücüsüne çirkin saldırı!
Dışişleri'nden IKBY'ye hatıra pulu tepkisi!
DÜNYADışişleri'nden IKBY'ye hatıra pulu tepkisi!
Rusya, Twitter'a kısıtlama getiriyor!
DÜNYARusya, Twitter'a kısıtlama getiriyor!
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Maarif okulu, Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak
DÜNYAÇavuşoğlu: Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı ...
Yanardağ faaliyete geçti, bir şehir külle kaplandı!
DÜNYAYanardağ faaliyete geçti, bir şehir külle kaplandı!
MUCİZE! Son dakika: Brezilyalı pilot ormanda 36 gün hayat mücadelesi verdi
DÜNYA36 günlük mücadele: Pilot hayatta kalmak için ne ...
Meksika'da çeteler 6 ayda 66 politikacıyı öldürdü!
DÜNYAMeksika'da çeteler 6 ayda 66 politikacıyı öldürdü!
Ermenistan'da gerginlik sürüyor! Son dakika: Paşinyan'dan ikinci hamle!
DÜNYAPaşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı ikinci kez görevden ...
SON DAKİKA: Soruyu beğenmeyen Tayland Başbakanı, gazetecilere dezenfektan sıktı! - Haberler
DÜNYABaşbakan soruyu beğenmedi: Gazetecilere dezenfektan ...
SON DAKİKA: IKBY'den Papa'ya skandal pul! - Haberler
DÜNYAIKBY'den Papa'ya skandal pul!