Orta Doğu'da Kovid-19 nedeniyle ölümler arttı

AA

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin öldüğü, 258 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, toplam 4 bin 692 kişinin salgından öldüğü, 375 bin 33 kişinin hastalığa yakalandığı ve 291 bin 590 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 27 kişinin daha Kovid-19'dan vefat etmesiyle ülkede ölenlerin 8 bine ulaştığını duyurdu.

Açıklamaya göre, 662 yeni vakayla toplam hastalık bulaşan kişi sayısı 233 bin 277'ye ulaşırken 198 bin 6 kişi de hastalıktan iyileşti.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 26 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği, yapılan testlerde 4 bin 594 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.

Bugüne kadar toplam ölenlerin sayısının 4 bin 701'e çıktığı belirtilen açıklamaya göre, ülkede virüse yakalanan sayısı 391 bin 90, iyileşen sayısı da 384 bin 599 oldu.