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Rusya Federal Havacılık Ajansı'ndan (Rosaviatsiya),yapılan yazılı açıklamada, İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerini içeren bölgelerin güvenlik riskleri barındırdığına işaret edildi.

Açıklamada, söz konusu riskler nedeniyle transit uçuşlar da dahil olmak üzere Rus hava yolu şirketlerine İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerindeki hava sahaları üzerinden uçmamaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Öte yandan Federal Havacılık Dairesi (FAA) ABD’li hava yolu şirketlerinin İran ve Irak hava sahasından geçmesini yasakladı.

Reuters’ta yer alan habere göre; FAA’den yapılan açıklamada, “Askeri hareketlilik sebebiyle Orta Doğu’da siyasi tansiyon yükseliyor bu da sivil havacılık faaliyetleri için risk oluşturuyor” ifadesi kullanıldı.

Fransız Air France, Alman Lufthansa ve Çin merkezli China Southern de Tahran uçuşlarını iptal etti.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.