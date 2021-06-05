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Orta Doğu ülkeleri turizm rotalarını Abant'a çevirdi

Merkezleri Orta Doğu'da bulunan 52 seyahat acentesi temsilcisi, yaz döneminde Türkiye'yi ziyaret edecek misafirlerine seyahat rotası oluşturmak için Abant'a geldi.

Orta Doğu ülkeleri turizm rotalarını Abant'a çevirdi
AA

Doğal güzellikleriyle Arap turistlerin her dönem ilgisini çeken Abant, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kademeli normalleşme dönemine geçilmesiyle eski günlerine kavuşmayı bekliyor.

Yabancı turizm acenteleri temsilcileri, ülkelerinde tanıtım yapmak üzere Abant'a gelerek yetkililerden bilgi aldı.

- "Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda misafirlerimizi ağırlamaya hazırız"

Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelin satış ve pazarlama müdür yardımcısı Atilla Sedat Düzgün, AA muhabirine, bölgedeki turizmciler ve otelciler olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirlerini ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.

Personelin aşılandığını aktaran Düzgün,"Altyapımızın tamamlanmasıyla sezona start verdik. Bölgemize 52 tur operatörü geldi. Turizmi tekrar canlandırmak istiyoruz." dedi.

Lübnan merkezli turizm şirketi yöneticisi Arya Alsaid da Lübnan'da Türkiye'nin çok sevildiğini belirterek, "Türkiye ile ilgili çok satış yapıyoruz. Lübnanlı misafirlerimiz yeni destinasyonumuz olan Abant'ı ziyaret edebilir. Doğa ve göl çok güzel. Salgın sonrasında Lübnanlıların İstanbul ve Abant'ı ziyaret edeceğinden eminim." diye konuştu.

Seyahat acentesi yetkilisi Ahmet Fansa İbdisem ise turizmciler olarak hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Sezonumuz yavaş yavaş başlamak üzere. Bütün turistleri Türkiye'ye bekliyoruz. Abant bölgesindeki oteller turizmini açtı, hazırlıklarını bitirdi." ifadelerini kullandı.

Turizm şirketi genel müdür yardımcısı Muhteşem Temuroğlu, salgından turizmin sektörünün de olumsuz etkilendiğine işaret ederek, "Bu süreçte insanların tatil beklentilerinin de biraz farklılık göstereceğine inanıyoruz. İnsanların daha çok doğaya yakın, çok kalabalığa girmeyecekleri ortamları tercih edeceklerini de biliyoruz. Türkiye'de bunu sağlayan bölgemiz var, bunlardan biri Abant. Abant ve çevresi, inanılmaz doğal zenginliklerle çevrili. Yedigöller, Kartalkaya, Gölcük mevcut. Bu imkanları acentelerimize tanıtmak amacıyla buradayız." şeklinde konuştu.

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