Kulak enfeksiyonunun özellikle yedi yaşın altında; boğaz ve idrar yolları enfeksiyonu, grip ya da alerji gibi tüm diğer sağlık sorunlarından daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Küçük bebekler kulağının ağrıdığını söyleyemedikleri için çok ağlayabiliyorlar. Bunun dışında ateş, ishal, kusma, öksürük ve iştahsızlık kulak enfeksiyonunun en önemli belirtileri" dedi. Dr. Seçkin "Sadece bakteriler değil virüsler de kulak enfeksiyonuna neden olabiliyor ve tanı doktor muayenesi ile konuluyor" şeklinde konuştu.

KALICI DUYMA KAYBINA YOL AÇABİLİR

Kulak enfeksiyonunda tedavinin antibiyotikle yapıldığını ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Çoğu aile bu enfeksiyon çok sık görüldüğü için bir süre sonra sıkılır ve antibiyotik vermek istemez ama çok yanlış bir tutum, antibiyotik tedavisinin mutlaka tamamlanması gerekir" şeklinde konuştu. Aksi takdirde orta kulak iltihabının çeşitli komplikasyonlara yol açabileceğini söyleyen Dr. Seçkin "Eğer tedavi eksik kalırsa kulak enfeksiyonu; menenjit, zatürre, sinüzit, apse gibi çok ciddi iltihaplanmalara neden olabiliyor. Hatta kalıcı duyma kaybına da yol açabiliyor" dedi.

GECE BESLENMELERİ RİSKİ ARTIRIYOR

Çocuklarda çok sık tekrar eden kulak enfeksiyonunun genetik ve çevresel olmak üzere çeşitli nedenleri olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Sigara içilen ortam, anne sütünü yeterince almamak, gece yatar pozisyonda biberonla beslemek, fazla miktarda emzik kullanmak kulak enfeksiyonu riskini artırıyor" dedi. Dr. Seçkin "Eğer çocuk televizyonun sesini çok açıyorsa, konuşmaları çok iyi duymadığını fark ettiysek ya da konuşma geriliği varsa muhakkak işitme testi yapılmalı" uyarısında da bulundu.