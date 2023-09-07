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ORTA VADELİ PROGRAMA GÖRE ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ENFLASYON RAKAMLARI NE OLACAK?

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da vergi gelirlerine ilişkin öngörüler yer aldı. Buna göre 2023 yılında devletin vergi gelirlerinin 4 trilyon 232 milyar lirayı aşması beklenirken, vergi gelirleri tahmini 2024 için 7 trilyon 481 milyar TL, 2025 için 9 trilyon 613 milyar TL, 2026 yılı için ise 11 trilyon 467 milyar TL oldu.