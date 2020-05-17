Orta ve Doğu Karadeniz'de

AA

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmayan Trabzon'da, Atatürk Alanı ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kısmen de olsa yoğunluk gözlendi.

Hafta sonu ve güzel havanın da etkisiyle şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddeleri ile Uzun Sokak'a hareketlilik oluşturan vatandaşların çoğunun maske kullandığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri Atatürk Alanı, Meydan Parkı ve mahallelerde çevre düzenlemesi, yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Süleyman Felek Caddesi ve sahil kesiminde insan hareketliliği görülürken, vatandaşların maske kullandıkları gözlemlendi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokaktaki vatandaşlara maske dağıtımını sürdürdü.

Giresun'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerden Atatürk Meydanı alınan önlemlerin etkisiyle sakinliğini korurken Gazi Caddesinde insan hareketliliği mevcut.

Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda hareketliliğin azaldığı görüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hüküm sürerken, polis ekipleri sokağa çıkan vatandaşları maskesiz dolaşmamaları konusunda uyarıyor.

Artvin'de bir süredir hafta içinde yaşanan hareketlilik, hafta sonunda yerini sakinliğe bıraktı.

Kentte vatandaşların zaman geçirdiği Atapark, Kültür Sokağı ve Çoruh Park'ta az sayıda insan yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Vatandaşların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

İnönü, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak caddeleri başta olmak üzere cadde ve sokaklarda da önceki günlere oranla sessizlik hakimken araç trafiğinde kısmen yoğunluk yaşanıyor.

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda eskiye oranla sükunet gözlemlendi.

Çok sayıda fırın, market ve iş yerinin bulunduğu Atatürk Caddesi'nde ise ramazan alışverişi dolayısıyla zaman zaman iftar saatine yakın yaya ve araç hareketliliği yaşanıyor.

Bayburt'ta hafta sonunun da etkisiyle Cumhuriyet Caddesi, Hükümet Meydanı, tarihi Saat Kulesi ve çevresi ile kentteki sokaklar sessizliğe büründü.

Ana caddelerdeki kaldırımların şerit çekilerek tek yöne düşürüldüğü kentte, sokağa çıkan az sayıdaki vatandaşın maske kullandığı gözlendi.

,Fikret Delal,Hayati Akçay,Atakan Çıtlak,Veysel Kara,Yusuf Okur,Beşir Kelleci