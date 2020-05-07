Orta ve Doğu Karadeniz'de

AA

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde sakinlik hakim oldu. Polis ekipleri, bariyerlerle kapatılan alanlara girişe kontrollü izin veriyor.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözleniyor. Polis ekipleri zaman zaman bankada işlem yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıyor.

Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi meydanları, alınan tedbirler kapsamında boş kalırken kentin işlek caddesi Süleyman Felek'te ise kısmen insan hareketliliği gözlendi.

Polis ve bekçiler, Süleyman Felek Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına kurdukları bariyerlerden vatandaşları sırayla alırken caddeye girmek isteyenlerin ateşi ölçülüyor.

Öte yandan ekipler, banka ve PTT önlerinde sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.

Polis ekipleri çeşitli mahallelerde kurulan halk pazarlarında ise yoğunluk yaşanmaması için önlemlerini sürdürüyor.

Bayburt'ta vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor.

Kentin salgın öncesi en işlek noktaları olan Cumhuriyet Caddesi, tarihi Saat Kulesi ve çevresi ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İş yerleri ve kurumların yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde görevli polis ve bekçiler, kurumlarda işleri olan vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıyor.

Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de ise cadde ve sokaklarda güneşli ve güzel havanın da etkisiyle hareketlilik görüldü.

,Duygu Avunduk,Fırat Özdemir