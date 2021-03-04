Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 ilde

AA

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Ordu'da, 2 binin üzerinde personelin katılımıyla 19 ilçede denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezinde Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcıları Bayram Gale ve Zafer Karamehmetoğlu, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve bazı kurum müdürlerinin başkanlığında, emniyet, jandarma, zabıta, sağlık, tarım, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan 13 ekip, cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

Vali Sonel, Altınordu ilçesinde işlek cadde ve sokaklarda faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi. Sonel, iş yeri sahipleri ve alışveriş yapanlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları ve sorumlu davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Sonel, seyyar tezgahta kara lahana ve el yapımı kesme makarna satışı yapan bir kadın esnafın tezgahındaki tüm ürünleri satın alarak sokaktaki vatandaşlara dağıttı.

19 Eylül Ortaokulunu da denetleyen Sonel, okulda öğrenime başlayan 8'inci sınıfların yer aldığı derslikleri tek tek gezerek öğrencilere Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sonel, öğrencilerden maskelerini düzgün takmalarını, sosyal mesafeye uymalarını ve temizliğe önem vermelerini isteyerek, "Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Ailenize örnek olacaksınız. Evlerinize misafir kabul etmemeleri, misafirliğe gitmemeleri konusunda ailelerinizi uyarın. Sizlerin, ailenizin dikkati ve duyarlılığı sayesinde bu virüs belasından kurtulacağız. Özlediğimiz güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Sizlere de derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Allah hepinize zihin açıklığı versin." dedi.

Denetimlerin haftanın her günü il genelinde etkin şekilde yapılacağı bildirildi.

Vali Sonel'e denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de eşlik etti.

- Artvin

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kent merkezindeki iş yerlerinde denetleme yaparak esnaf ve vatandaşlara maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Doruk, "Sağlık Bakanlığımız tarafından yayımlanan illerin risk değerlendirme haritasında ilimiz turuncu renkle yüksek riskli kategoride yer alıyor. Alınan tedbirlere ve kurallara uymazsak maalesef kısa sürede çok yüksek risk grubu olan kırmızı kategoride yer alabiliriz. Bütün vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmamasını, rehavete kapılmamasını, kurallara ve tedbirlere hassasiyet göstermesini özellikle rica ediyorum." dedi.

Doruk, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, salgınla mücadelede kurallara uymanın hayati önem taşıdığını, her vatandaşın kendi önlemini alması gerektiğini söyledi.

Denetimler kapsamında, emniyet ve zabıta ekipleri il merkezindeki otogar, kafe, restoran, lokanta, alışveriş merkezi, berber, çay ocağı gibi iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara ile Atatürk Caddesi'nde tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşbilek, kentin Bakanlıkça açıklanan risk grubunda çok yüksek riskli iller kategorisinde yer almasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Süratle kımızı noktadan uzaklaşmak için herkesin yoğun çaba içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Taşbilek, bugün kentte bini aşkın personel ile sıkı bir denetim gerçekleştirildiğini kaydetti.

Taşbilek, Gümüşhanelilere maske, mesafe ve hijyen noktasında dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak şöyle konuştu:

"Taziyelere gitmeyelim. Yurt dışından ve şehir dışından gelen kişilerle temasımızı keselim. İşimiz olmadığı müddetçe ve gerekmedikçe sokağa çıkmayalım. Ev toplantıları, taziye, cenaze, doğum günü kutlaması gibi etkinlikleri yüz yüze yapmayalım. Her birimiz bir diğerinin vebalini taşıyoruz. Gümüşhanelilerin konuya hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Bu süreci birlikte mücadele ile aşacağımıza inanıyorum."

Mutant virüsle ilgili soru üzerine Taşbilek, 5 şüpheli testin Sağlık Bakanlığının ilgili laboratuvarına gönderildiğini ve henüz kesin bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti.

Taşbilek, önlemler kapsamında 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda kurulan semt pazarının da şehir merkezinde açılmayacağını, pazarın Karşıyaka Mahallesi'nde bir noktada kurulması için karar alındığını sözlerine ekledi.

- Bayburt

Bayburt'ta Vali Cüneyt Epcim, Cumhuriyet ve Ayyıldız caddeleri ile tarihi Saat Kulesi Meydanı civarındaki iş yerlerini gezerek maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Kurallara uyan esnafa teşekkür eden Epcim iş yerlerine maske hediye etti.

Vali Epcim, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme kapsamında elde edilen kazanımların tedbirlere uyma konusunda hassasiyet gösterilmediğinde çok yakın zamanda kaybedileceğini söyledi.

Özellikle iş yerleri için alınan tedbirlerin önemli olduğunu vurgulayan Epcim, tedbirlerin ihmal edilmeden uygulanmasının halkın sağlığı için önemli olduğunu kaydetti.

Epcim'e incelemelerinde İl Emniyet Müdür Ayhan Bodur ile diğer ilgililer eşlik etti.

- Rize

Rize'de Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde incelemelerde bulunarak denetim gerçekleştirdi.

Kurumlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere ayrıca il müdürlerinden oluşan ekipler, farklı bölgelerde iş yerlerini ziyaret ederek denetlemelerde bulundu.

Dinamik denetimler kapsamında şehirde birçok noktaya yeni uyarı afişleri asıldı.