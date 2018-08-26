Yaşlanmayı yavaşlatıp, diri ve dinç kalmak istiyorsanız bu önerilere dikkat edin
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Orta yaşa adım atanlar için yol haritası ve genç kalmanın sırları! Yaşlanmayı yavaşlatıp, diri ve dinç kalmanın formülleri Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun 45 yaşını devirmiş herkesin okuması gereken rehber kitabı ''45'ten Sonra''da...
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20-30’lu yaşlarınızdaki enerjiniz kalmamış, cinsellik eskisi gibi fırtınalı değil, motorda, kaportada ufak tefek arızalar başlamış... İşin doğrusu, yaşlanmaya ve ölüme çare yok. Ebedi gençliğin de maalesef iksiri yok!
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Ama gençlik enerjisinin eksikliğini deneyimli olgunluğunuzla kapatabilirsiniz. Daha az enerji ile daha kaliteli işler başarabilirsiniz. Evet, avantajlarınızı tanıyıp kullanarak önünüzdeki harika yılları en iyi şekilde değerlendirmek ise sizin elinizde!
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Doğru beslenme ve aktif bir yaşam tarzı ile ömrü uzatmak ve yaşadığınız hayatı çok daha kaliteli hale getirmek mümkün. Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir, bedeninizi diri ve dinç, görüntünüzü sağlıklı ve genç tutabilir, yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.
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Yaşam tarzınız, 65 yaşında tenis oynamak ile koroner by-pass ameliyatı olmak arasındaki farkı belirler.
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Delikanlılar için kılavuz, gençlik iksiri ve uygulaması kolay bir yol haritası olan kitapta bir de orta yaş testi bulunuyor.
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İŞTE ORTA YAŞ TESTİ
* Gazeteyi ‘kol mesafesinde’ okuyorsanız ‘orta yaşlısınız’ (cebinizde iki gözlükle dolaşıverin, onun da bir karizması var!),
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