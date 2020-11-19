AA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ve Ortaca Belediyesi işbirliğinde yapılan 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu şubatta tamamlanarak, nisandan itibaren hizmet vermeye başlayacak.Ömer İlman, inşaat çalışmaları devam eden alanda incelemelerde bulundu.İlman, AA muhabirine, yarı olimpik yüzme havuzunun maliyetinin 7 milyon 640 bin lira olduğu, projenin 4 milyon 130 bin liralık kısmının bakanlık tarafından hibe olarak verildiğini, 3 milyon 510 bin liralık kısmının ise Ortaca Belediyesi tarafından karşılanacağını dile getirdi.Muğla'nın ilçeleriyle çok sayıda spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirten İlman, "Şubatta tamamlanacak havuzumuz, sporumuzun ve gençlerimizin hizmetine girecek. Altı kulvar olarak yarı olimpik ölçülerde yapılan yüzme havuzunun içerisinde diğer antrenmanların da yapılabileceği bir çok alanlar olacak." dedi.