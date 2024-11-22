Ortadoğu'nun geleceği MEPS2024’te konuşuluyor

Irak Kürt Bölgesi Amerikan Üniversitesi tarafından organize edilen "Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu" (MEPS2024), bu yıl beşinci kez gerçekleştiriliyor. Bölgenin en prestijli güvenlik etkinliklerinden biri olan forum, dünya genelinden akademisyenleri, siyasi liderleri ve hükümet temsilcilerini bir araya getiriyor.

Forumun Dikkat Çeken Katılımcıları

Toplamda 40 farklı ülkeden 124 akademisyenin katıldığı MEPS2024, Kürt Bölgesi, Irak ve uluslararası çevrelerden birçok önemli ismi ağırlıyor: Kürt Bölgesi Temsilcileri: • Mesud Barzani – Kürt Bölgesi Eski Başkanı • Mesrur Barzani – Kürt Bölgesi Başbakanı REKLAM • Reber Ahmed – Kürt Bölgesi İçişleri Bakanı • Sefin Dizeyi – Kürt Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı

• Hiwa Efendi – Kürt Bölgesi Teknoloji ve Bilgi Ofisi Başkanı • Beyan Sami – Başbakan Danışmanı • Dr. Huner İsa – MEPS2024 Genel Müdürü Irak’tan Önemli Katılımcılar: • Latif Reşid – Irak Cumhurbaşkanı • Muhammed Şiya Sudani – Irak Başbakanı • Mahmud Meşhedani – Irak Parlamento Başkanı • Kasım Araci – Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı

• Haydar Abbadi – Eski Irak Başbakanı Uluslararası Konuklar: • Ahmet Davutoğlu – Eski Türkiye Başbakanı • Stephen Hitchen – İngiltere’nin Irak Büyükelçisi • İlyberus Kudrashov – Rusya’nın Irak Büyükelçisi • Dr. Payam Esadzade – Harvard Üniversitesi REKLAM • Dr. Shirley Yu – Londra Ekonomi Okulu • Dr. Hasan Ehmadian – Tahran Üniversitesi

• Prof. Irina Zviagelskaya – Rusya Bilimler Akademisi Forumun Gündem Maddeleri Forumda Ortadoğu’nun geleceğine ışık tutacak birçok önemli konu tartışılıyor. Gündemde öne çıkan başlıklar şunlar: • Ortadoğu’da iletişim köprülerinin inşası • Liderlerin ve etkili kişilerin buluşturulması • Bölgesel zorluklara çözüm önerileri geliştirilmesi

• Batılı ülkelerin Ortadoğu’daki rolünün değerlendirilmesi • İklim değişikliğinin bölge üzerindeki etkilerinin ele alınması Türkiye’den Özel Katılım Bu yıl Türkiye’den AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu ve Habertürk TV Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, onur konuğu olarak davet edildi. Ensarioğlu ve Çetin, iki gün boyunca sürecek olan özel oturumlarda yer alarak Türkiye’nin bölgeye yönelik vizyonunu ve güvenlik politikalarını aktarma fırsatı bulacak.