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        Haberler Yemek Yapma Ortadoğu'nun geleneksel lezzeti sofralarınıza geliyor: Tam kıvamında pürüzsüz humus tarifi!

        Ortadoğu'nun geleneksel lezzeti sofralarınıza geliyor: Tam kıvamında pürüzsüz humus tarifi!

        Ortadoğu mutfağının vazgeçilmezi olan humus, sofralarımıza lezzet ve sağlık katıyor. Hem pratik hem de besleyici olan bu tarifle evde kendi humusunuzu hazırlamak artık çok kolay. İşte, pürüzsüz kıvamı ve zengin aromasıyla herkesin favorisi olacak humus tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 16:44 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:44
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        Humus, sadece bir meze değil; aynı zamanda doyurucu ve sağlıklı bir atıştırmalık. Evde birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu enfes tarifle damaklarınızı şenlendireceksiniz. Lezzeti garantili humus tarifini denemeye hazır mısınız? İşte detaylar!

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        MALZEMELER

        2 su bardağı haşlanmış nohut (konserve nohut da kullanabilirsiniz)

        3-4 yemek kaşığı tahin

        2-3 diş sarımsak

        1/2 çay bardağı limon suyu

        1/4 çay bardağı zeytinyağı

        1/2 çay bardağı nohut haşlama suyu veya su

        1 tatlı kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı tuz

        1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

        1 çay kaşığı karbonat (nohut haşlama için, isteğe bağlı)

        3

        ÜZERİ İÇİN

        Zeytinyağı

        Pul biber, sumak, kimyon veya kavrulmuş çam fıstığı (isteğe bağlı)

        Maydanoz yaprakları

        4

        HAZIRLIK: NOHUT HAZIRLIĞI

        Eğer kuru nohut kullanıyorsanız:

        Nohutları bir gece önceden bol suyla ıslatın. Haşlama sırasında daha yumuşak nohutlar elde etmek için suya bir çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz.

        Ertesi gün, nohutları yumuşayana kadar haşlayın (yaklaşık 1-1.5 saat).

        5

        Eğer konserve nohut kullanıyorsanız:

        Konserve nohutları süzün ve iyice durulayın.

        6

        KABUKLARI SOYUN

        Nohutların daha pürüzsüz bir humus için kabuklarını soyabilirsiniz. Bunu yapmak için haşlanmış nohutları temiz bir mutfak havlusuyla ovalayın; kabuklar kolayca çıkacaktır.

        7

        TÜM MALZEMEYİ ÇEKİN

        Nohutları, tahini, limon suyunu, zeytinyağını, sarımsakları, tuzu ve kimyonu bir mutfak robotuna koyun.

        Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin.

        8

        KIVAMINI AYARLAYIN

        Karışım çok yoğun görünüyorsa, nohut haşlama suyunu veya suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.

        9

        SERVİS EDİN

        Humusu bir servis tabağına alın, kaşığın arkasıyla yüzeyinde hafifçe çukur oluşturun. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve isteğe bağlı olarak pul biber, sumak, kimyon veya kavrulmuş çam fıstığı serpin.

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