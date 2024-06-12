Ortak kullanılan tuvaletlere dikkat!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte idrar yolu enfeksiyonu vakalarında artış gözlemleniyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Özdemir, bu enfeksiyonlara karşı önemli uyarılarda bulundu. Özellikle okulların kapanmasına az bir zaman kala, havaların beklenenden önce ısınması ve uzun bayram tatilinin etkisiyle tatil bölgelerinde yoğunluk artmış durumda. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi de idrar yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte idrar yolu enfeksiyonu vakalarında artış gözlemleniyor.

ORTAK KULLANILAN TUVALETLERE DİKKAT!

Prof. Dr. Tunç Özdemir, “İdrar yolu enfeksiyonu, ortak kullanılan tuvaletler, yetersiz hijyen, uzun süre idrar tutma, deniz, ortak kullanılan sauna ve havuz gibi birçok yerden bulaşabilir. İdrar yolu enfeksiyonu hijyenik olmayan ortamlardan bulaşabilir fakat kişiden kişiye bulaşmaz. Uygunsuz koşullara sahip havuzlar enfeksiyona neden olabilir veya zemin hazırlayabilir” dedi.

Prof. Dr. Özdemir, idrar yolu enfeksiyonunun, üriner sistemin herhangi bir yerinde mikroorganizmaların neden olduğu, vücutta en sık görülen ikinci enfeksiyon türü olduğunu söyleyerek, şunları söyledi: "Kadın, erkek ve çocuklarda görülebilen bu enfeksiyonlar, toplum sağlığı için önemli bir problem oluşturuyor. Basit bir şekilde tanı konulabilen idrar yolu enfeksiyonları, bazı durumlarda başka hastalıkları taklit ederek tanıyı güçleştirebilir ve doğru analiz ve tedavi edilmediği takdirde sık tekrarları ile diğer organ ve sistemleri etkileyebilir."