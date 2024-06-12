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        Haberler Sağlık Ortak kullanılan tuvaletlere dikkat! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Ortak kullanılan tuvaletlere dikkat!

        Prof. Dr. Tunç Özdemir, "İdrar yolu enfeksiyonu, ortak kullanılan tuvaletler, yetersiz hijyen, uzun süre idrar tutma, deniz, ortak kullanılan sauna ve havuz gibi birçok yerden bulaşabilir. İdrar yolu enfeksiyonu hijyenik olmayan ortamlardan bulaşabilir fakat kişiden kişiye bulaşmaz. Uygunsuz koşullara sahip havuzlar enfeksiyona neden olabilir veya zemin hazırlayabilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:27
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        Ortak kullanılan tuvaletlere dikkat!
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        Yaz aylarının gelmesiyle birlikte idrar yolu enfeksiyonu vakalarında artış gözlemleniyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Özdemir, bu enfeksiyonlara karşı önemli uyarılarda bulundu. Özellikle okulların kapanmasına az bir zaman kala, havaların beklenenden önce ısınması ve uzun bayram tatilinin etkisiyle tatil bölgelerinde yoğunluk artmış durumda. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi de idrar yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte idrar yolu enfeksiyonu vakalarında artış gözlemleniyor.

        ORTAK KULLANILAN TUVALETLERE DİKKAT!

        Prof. Dr. Tunç Özdemir, “İdrar yolu enfeksiyonu, ortak kullanılan tuvaletler, yetersiz hijyen, uzun süre idrar tutma, deniz, ortak kullanılan sauna ve havuz gibi birçok yerden bulaşabilir. İdrar yolu enfeksiyonu hijyenik olmayan ortamlardan bulaşabilir fakat kişiden kişiye bulaşmaz. Uygunsuz koşullara sahip havuzlar enfeksiyona neden olabilir veya zemin hazırlayabilir” dedi.

        Prof. Dr. Özdemir, idrar yolu enfeksiyonunun, üriner sistemin herhangi bir yerinde mikroorganizmaların neden olduğu, vücutta en sık görülen ikinci enfeksiyon türü olduğunu söyleyerek, şunları söyledi: "Kadın, erkek ve çocuklarda görülebilen bu enfeksiyonlar, toplum sağlığı için önemli bir problem oluşturuyor. Basit bir şekilde tanı konulabilen idrar yolu enfeksiyonları, bazı durumlarda başka hastalıkları taklit ederek tanıyı güçleştirebilir ve doğru analiz ve tedavi edilmediği takdirde sık tekrarları ile diğer organ ve sistemleri etkileyebilir."

        ENFEKSİYON TÜRLERİ

        Prof. Dr. Özdemir, enfeksiyonların tuttuğu bölgeye göre isimlendirildiğini belirtti:

        • Sistit: Mesane enfeksiyonu.

        • Üretrit: İdrarı mesaneden dışarı taşıyan tüpün enfeksiyonu.

        • Piyelonefrit: Böbrek enfeksiyonu.

        • Prostatit: Erkeklerde prostat enfeksiyonu.Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları erkeklere göre daha sık görülür. Kadınların yüzde 10'u her yıl, yüzde 60'ı ise yaşamları boyunca en az bir kez sistit atağı geçirirler. Bunun nedeni, kadınların üretrasının kısa olması ve dış ortamdaki bakterilerin kolayca mesaneye ulaşabilmesidir.

        RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

        Prof. Dr. Özdemir, "Yaşlılarda ve menopoz sonrası kadınlarda idrar yollarının normal yapısal bütünlüğünün bozulması, idrar yolu enfeksiyonu riskini artırır. Cinsel olarak aktif kadınlar ve doğum kontrol yöntemi olarak diyafram ve spermisidal krem kullananlar da risk altındadır. Erkeklerde ise sünnet mutlak koruyucu bir faktördür. Diyabet, yapısal veya fonksiyonel idrar yolu anormallikleri, nötropeni veya ileri HIV enfeksiyonu gibi bağışıklık sistemini baskılayan durumlar da risk faktörleri arasındadır. Hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonları sık görülür ve dikkat edilmesi gerekir. Hormonlardaki değişiklikler, vajinadaki floranın değişmesi, şeker hastalığı, böbrek rahatsızlıkları ve cinsel ilişki gibi faktörler süreci daha karmaşık hale getirebilir.

        TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

        İdrar tahlili ve idrar kültürü genellikle tanı ve tedavi için yeterlidir. Karmaşık durumlarda böbrek ve mesane ultrasonu, sistoskopi ve BT gerekebilir. Antibiyotikler idrar yolu enfeksiyonları için ilk basamak tedavidir. Tedavi sürecini hızlandırmak için su tüketimi artırılmalı, kahve, alkol ve kafein içeren içecekler azaltılmalı, dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, probiyotik ağırlıklı besinler tüketilmeli ve karın bölgesi sıcak tutulmalıdır. Ayrıca maydanoz ve şekersiz kızılcık suyu gibi idrar söktürücü etkisi bulunan besinler tüketilmeli, C vitamini alımı artırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

        Özdemir, “İdrar yolu enfeksiyonları toplum sağlığı için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Enfeksiyonların erken tanı ve yeterli tedavisi, komplikasyonların önlenmesi açısından çok önemlidir” dedi.

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