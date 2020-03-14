Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - ZONGULDAK

AA

Koronavirüse karşı tedbir kapsamında yoğun olarak kullanılan alanlar dezenfekte edilen kentte, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler, parklar, caddelerde gibi vatandaşların sık kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların sık uğradığı güzergahları dezenfekte çalışmalarında tercih ettikleri söyledi.Daha çok belli yaşın üzerinde ve rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha çok risk altında olduğunu dikkati çeken Alan, "Biz çalışmalarımızı buna göre önceliklendirdik. Camiler, huzur evleri, kamu kurumları başta olmak üzere sırayla bir hafta içinde kentte elimizden geldiğince her yeri dezenfekte etmeye çalışacağız.Okullardaki dezenfeksiyon işlemlerini okulların açılmasına yakın planlıyoruz." ifadelerini kullandı.