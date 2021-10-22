Türk Konseyi Medya Forumu düzenlendi 0:00 / 0:00

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Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde 'Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek' temasıyla düzenlenen 'Türk Konseyi Medya Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türk Konseyi'nin 12 yıl önce kurulduğunu hatırlattı. Son 12 yılda ülkeler arasındaki iş birliğinin yeni bir döneme girdiğini kaydeden Amreyev, konseyin gerek siyasi gerekse diğer alanlarda başarı ve somut kazanımlar elde ettiğini dile getirdi.

Forumun açılışının ardından TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın moderatörlüğünde 'Ortak Kültürel Gelecek: Türk Dünyasında Dizi - Film Sektörü' başlıklı panel gerçekleştirildi.

Mehmet Zahid Sobacı, bu forumun ortak değer, ortak kültürel miras çerçevesinde çok önemli iş birliklerine yol açacağını anlatarak "Böylece Türk dünyası kenetlenecek ve kenetlendikçe dünyaya sesini daha gür bir şekilde yansıtacaktır. Ben Türk dünyasının sesinin daha gür çıkmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Batı merkezli, dayatmacı kültürel sese alternatif oluşturabilecek tek sesin, bu coğrafyadan, bu medeniyetten çıkacağını düşünüyorum. O nedenle bu ses ne kadar gür bir şekilde çıkarsa, o dayatmacı kültürel süreçlere, tek merkezden dünyaya yayılan bu kültürel süreçlere karşı bir alternatif geliştirme imkanının artacağını düşünüyorum "dedi.

Klasik televizyonların, geleneksel medyanın yanı sıra artık etkinliğini artıran dijital platformlar olduğunu belirten Mehmet Zahid Sobacı, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Dijital platformların aslında Türk dizileri için bir fırsat olduğunun ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü dijital platformlarla birlikte aslında Türk yapımları yayılım hızını artırdı. Ama tabii bunun yeterli olması da mümkün değil. Çünkü sadece Türk yapımları yayıldığında içerik üretimine odaklanmış oluyorsunuz. Buradan müjdesini vermek isterim; TRT olarak biz dijital alanda da var olma mücadelesini başlattık ve büyük bir azimle sürdürüyoruz. Mutlaka uluslararası nitelikli bir dijital platformun TRT sahipliğinde hayata geçirilmesi için mücadele ediyoruz. Bu anlamda sürecimizi ve projemizi başlattık. Milli kültür ve değerlerimize, Türk dünyasının değerlerine dayalı yapımların yer alacağı uluslararası dijital platformu mutlaka en kısa zamanda TRT yaşama geçirecek. Burada tırnak içerisinde bunun 'müjdesini' vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum."

Kazakistan Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Lyazzat Tanysbay da oturumdaki konuşmasında Kazakistan'ın sektörde milli kimlik ve motifler geliştirdiğini dile getirerek, "Türk kardeşlerin ve uzmanların çalışmalarını örnek alıyoruz. Sizin filmleriniz bizim filmlerimiz gibi etki yapıyor. Sizden çok şey öğreneceğimizi biliyoruz, iş birliği yapmayı istiyoruz" diye konuştu.

Yapımcı ve yönetmen Elchin Musaoğlu da Türk Cumhuriyetleri ve Türk devletleri tarafından "sinema desteği fonu"nun yaratılması önerisinde bulunarak, şunları kaydetti; "Kendi kahramanlarımızla kendi tarihimizi anlatacak filmler yapmak için Türk devletleri bir araya gelip fon yaratabilir. Festival düzenleyip, her sene bir ülkede o festivali hayata geçirebiliriz. Genç sinemacılar projelerini, senaryolarını sinema hocalarıyla çalışabilir ve bunları fona sunabilir. Bu genç sinemacılara büyük destek olur. Tarihi şahsiyetlerimiz var, bunlarla ilgili dizileri kardeş ülkeler beraber yapabilir. Ortak bir çocuk kanalı kurulabilir."

Engin Altan Düzyatan da 21'inci yüzyılda bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını ancak doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığını dile getirerek, bazı ülkelerin uzun yıllardır sinemayı etkin şekilde kullandığını, kazanmadıkları savaşları bile kazanmış gibi gösterdiğini anlattı. Düzyatan, Türk dünyasının da artık kendi kültürünü, kendi yaşayış şeklini ifade edip diğer kültürlerle paylaşır hale geldiğini belirterek, sektörün gelişmesinin Türk coğrafyasını daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

Yapımcı Timur Savcı ise Türk sinema ve dizi sektörünün son 20 yılda büyük değişim geçirdiğine işaret ederek, Türk dizilerinin 190 ülkede gösterildiğini dile getirdi.