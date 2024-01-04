Ortak Paylaşım Forumu 5'inci kez toplanacak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenecek olan Ortak Paylaşım Forumu kamu, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmek üzere yarın beşinci kez toplanacak. Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek forumun ana teması "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" olacak. Forumda, Cumhuriyetin 100. yılında çalışma hayatımızdaki kazanımlar ile Türkiye'nin yeni yüzyılında bizi bekleyen fırsatlar masaya yatırılacak

Çalışma hayatı paydaşlarının katılımı ile gerçekleşecek Ortak Paylaşım Forumu, "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" ana teması ile 5 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde düzenlenecek forumda, Cumhuriyetin 100. yılında çalışma hayatındaki kazanımlar ve Türkiye’nin yeni yüzyılındaki gelişmeler ve fırsatlar detaylandırılacak.

Forumda, Türkiye'yi ihracat ve üretimde temsil eden kurumların yöneticileri ile Türkiye’nin yeni yüzyılına birlikte hazırlanmanın önemi, dijital dönüşümün çalışma hayatı, yetkinlikler ve istihdam üzerindeki etkileri masaya yatırılacak.

Yapılan açıklamaya göre, etkinlikte “Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılı: Gelenekten Geleceğe” temasıyla düzenlenecek panel kapsamında aile şirketlerinin yeni kuşak temsilcileri gelecek planlarını aktaracak. Ortak Paylaşım Forumu’nda iş sağlığı ve güvenliği konularının önemine de dikkat çekilecek.

Verilen bilgiye göre, Ortak Paylaşım Forumu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), BusinessEurope, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve OECD gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri de katılım sağlayacak.