Haberler Gündem ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | MEB açıkladı! Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman ve hangi derslerden yapılacak?

MEB duyurdu: Ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri belli oldu! Ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihlerine ilişkin yazı 81 ile gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ortak sınav uygulanacak sınıflar ve dersler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre 6'ncı sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan tüm sınıflarda ortak sınav yapılması kararlaştırıldı. İşte 2023-2024 MEB ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri, sınıflar ve dersler hakkında merak edilenler... Habertürk Giriş: 20.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:05 facebook

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Ortaokul ve liselerde bu sene ilk kez uygulanacak olan ortak sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık tarafından belirlenen sorular okullara teslim edilecek ve ortak sınavlar okullarda gerçekleştirilecek. Ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin ikinci yazılı sınavları ülke genelinde ortak sınav olarak gerçekleştirilecek. İşte 2023-2024 MEB ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri...

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ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.