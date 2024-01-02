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        Haberler Gündem Ortak yazılı sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Ortak sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık tarihinde uygulandı. Belirtilen tarihlerde yazılı sınava katılım gösteren öğrenciler, ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte Ortak yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 00:09 Güncelleme: 02.01.2024 - 00:09
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        Ortak sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ortak sınavlar ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşti. Yazılı sınava katılım gösteren öğrenciler, sınav sonuçlarına 'odmplatform.meb.gov.tr' internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ortak sınav sonucu sorgulama ekranı...

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        ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık tarihinde tamamlandı. Ortak sınav sonuçlarının 6 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor.

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        MAZERET SINAVI DA YAPILACAK

        Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

        Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.

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        Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

        Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

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        Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.

        Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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