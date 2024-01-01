Haberler Gündem Ortak yazılı sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ortak sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık tarihinde uygulandı. Belirtilen tarihlerde yazılı sınava katılım gösteren öğrenciler, ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte Ortak yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih... Habertürk Giriş: 01.01.2024 - 23:44 Güncelleme: 01.01.2024 - 23:44 facebook

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Ortak sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ortak sınavlar ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşti. Yazılı sınava katılım gösteren öğrenciler, sınav sonuçlarına 'odmplatform.meb.gov.tr' internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ortak sınav sonucu sorgulama ekranı...

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ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık tarihinde tamamlandı. Ortak sınav sonuçlarının 6 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor.