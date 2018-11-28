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Ortalığı savaş alanına çevirdi! Cezası ağır oldu

Isparta’da sabaha karşı drift atarken maddi hasarlı kazaya karışan otomobil sürücüsünün ehliyetine 60 gün el koyarken, sürücüye de 5 bin lira idari para cezası verdi, araç 60 gün trafikten men edildi. Sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği o anlar ise saniye saniye görüntülendi

28.11.2018 - 19:44 | Güncelleme:

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’ndeki AVM yanında meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. isimli sürücü drift atarken AVM yanında maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Polis ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda kazanın drift yapma sonucu meydana geldiği ortaya çıkınca, söz konusu araç 60 gün süre ile trafikten men edildi, sürücü H.Y.’nin sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konularak, toplam 5 bin 10 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Önce drift yaparak aracı çeviriyor, sonra caddede park halindeki araç ile konteynerlere çarpıyor. Söz konusu kaza ise farklı açılardaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kamera görüntülerinin ilk bölümünde H.Y. idaresindeki aracın AVM otoparkı önünde bir süre drift yaparak, olduğu yerde aracı çevirdiği gözleniyor.

Daha sonra söz konusu bölgeden 156.Cadde’ye ilerleyerek buradan yukarı istikamete seyreden araç, drift yaparak seyrettiği esnada, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ile çöp konteynerlerine çarpıyor.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç kaldırıma savrulurken, drift yapan sürücünün çarptığı konteynerlerden biri de caddenin ortasına dek sürükleniyor.

Kamera kayıtlarında, sürücünün kazadan sonra ise bir süre sonra cadde ortasında durakladığı gözleniyor.

 

 

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