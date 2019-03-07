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Ortalık kızışıyor: ABD'den yeni Venezuela kararı!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın üst düzey yetkili 77 memur ve aileleri için verilen vizelerin iptal edileceğini açıkladı. ABD'de binlerce insan, Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kızı Maria Gabriela Chavez'in sınır dışı edilmesi için imza kampanyası başlattı. Öte yandan ABD'nin Miami kentinde yayın yapan bir televizyon kanalının muhabiri Cody Weddle'ın Venezuela polisi tarafından tutuklandığı duyuruldu.

Giriş: 07.03.2019 - 07:31 | Güncelleme:
İHA

ABD her gün Maduro yönetimi üzerindeki baskısını sertleştiriyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın üst düzey yetkili 77 memur ve aileleri için verilen vizelerin iptal edileceğini açıkladı. Pence, Washington'un Venezuela'da demokrasi ve özgürlük sağlanana kadar Maduro'nun yaşanacak her türlü olaydan sorumlu tutulacağı uyarısını tekrarladı. Maduro'nun iktidara sahip olmasının tek yolunun, "takipçilerinin vahşiliği" ve Küba'dan aldığı yardım sayesinde olduğunu iddia etti. ABD, geçen hafta 49 Venezuelalı yetkilinin vizesini iptal etmişti.

CHAVEZ'İN KIZINA SINIR DIŞI TALEBİ 

ABD'de binlerce insan, Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kızı Maria Gabriela Chavez'in sınır dışı edilmesi için harekete geçti. Birleşmiş Milletler'de Venezuela'nın Daimi Delegesi Maria Gabriela Chavez'in sınır dışı edilmesi için şimdiden 30 bin imza toplandığı bildirildi. Beyaz Saray'da, "We The People-Biz İnsanlar" platformu tarafından toplanan imzalar için, "ABD'nin Venezuela'daki konumu ve Maduro rejimini tanımamama kararı ile Chavez'in sınır dışı edilmesini talep ediyorlar" açıklaması yapıldı. 
 
 
 
VENEZUELA POLİSİ ABD'Lİ GAZETECİYİ TUTUKLADI
 
Venezuela'da ABD'li gazeteci Cody Weddle'ın polis tarafından tutuklandığı duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Weddle'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.
 
ABD'nin Miami kentinde yayın yapan bir televizyon kanalının muhabiri Cody Weddle'ın Venezuela polisi tarafından tutuklandığı duyuruldu. ABD'li gazetecinin Karakas'taki evine düzenlenen polis baskını sonrasında tutuklandığı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Batı Yarım Küre Sekreterliği Sözcüsü Kimberly Breier'ın sosyal medya hesabından, "Dışişleri Bakanlığı, Maduro rejimi tarafından Venezuela'da tutuklanan başka bir gazeteci ve ABD vatandaşının son durumu hakkında derin endişe duymaktadır. Gazeteci olmak suçlu değil, serbest bırakılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.
 
Öte yandan 5 gündür kayıp olan Venezuelalı gazeteci Ali Dominguez'in bir otobanın kenarında darp edilmiş olarak bulunduğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

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