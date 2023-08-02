Ortamlarda kullanabileceğiniz daha önce duymadığınız 15 ilginç bilgi
Gün koşuşturması arasında kendimize bir şeyler katmak zor olabiliyor. Genel kültürünüzü artıracak ve arkadaş ortamlarında kullanabileceğiniz daha önce duymadığınız birbirinden ilginç 15 bilgiyi haberimizde derledik.
İPEK BÖCEKLERİ
İpek böcekleri, 56 günde kendi ağırlıklarının 86.000 katı kadar beslenirler.
AKCİĞER
Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer, sağdakinden daha küçüktür.
SU AYGIRLARI
Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı renk alır.
TAVŞAN VE PAPAĞANLAR
Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler.
LİMON
Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.
KITALAR
Dünya üzerindeki kıtaların isimleri hep aynı harfle başlar ve hep aynı harfle biter.
YUNUSLAR
Yunuslar gözleri açık uyurlar.
BAMBU
Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzayabilir.
SICAK SU
Sıcak su soğuksudan daha ağırdır.
SİLGİ
Silgiler, kurşun kalemindeki 'grafit' maddesiyle reaksiyona girdiği için yazıyı siler.
BİSKÜVİLER
Bisküvilerin üstündeki delikler pişirilirken havanın sızmasını sağlar ve bu sayede bisküvilerin şekli bozulmaz.
FİLLER
Filler, zıplamayan tek memeli türdür.