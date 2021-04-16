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Ortaokul öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin 6. üniteleri yayımlandı

Ünitede 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan 42 fasikülde toplam 2 bin 850 soru yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Şimdiye kadar yayımlanan ve ilk 6 üniteyi kapsayan 276 fasikülde 20 bin soru öğrencilerimizle buluşturuldu. Bu süreçte kaynak desteğimizin ölçeği oldukça büyüdü"

Ortaokul öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin 6. üniteleri yayımlandı
AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),ortaokul öğrencileri için kaynak oluşturacak çalışma fasiküllerinin 6. ünitelerinin yayımlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ortaokul öğrencileri için 6. ünite kapsamında yayımlanan çalışma fasiküllerinin, öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri, öğrenmelerini kalıcı hale getirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandığı belirtildi.

Fasiküllerin 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, 8. sınıflar için inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı kitapçık olacak şekilde hazırlandığı ifade edilen açıklamada, fasiküllerde farklı soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere yer verildiği kaydedildi.

8. sınıf düzeyinde 5 matematik, 4'er Türkçe, fen bilimleri ile inkılap tarihi ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere toplam 17 fasikül hazırlandığı aktarılan açıklamada, 7. sınıf öğrencilerine yönelik 2'şer Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 8 fasikülün erişime açıldığı vurgulandı.

6. sınıf düzeyinde ise 2'şer Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler fasikülü, 5. sınıf düzeyinde de 3 Türkçe, 2'şer matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler fasikülü hazırlandığı bildirilen açıklamada, 42 fasikülde toplam 2 bin 850 sorunun yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, bugüne kadar eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla yıl içinde kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3, 4 ve 5. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerinin öğretmen ve öğrencilerle paylaşıldığı da hatırlatıldı.

- "Çocuklara fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ediyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin her yerindeki çocuklara fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını, salgın döneminde onların yanında olabilmek adına eğitim kaynaklarını çeşitlendirdiklerini bildiren Selçuk, "Bugün ortaokul öğrencilerimiz için tüm sınıf seviyelerinde çalışma fasiküllerinin 6. ünitelerini erişime açtık. Şimdiye kadar yayımlanan ve ilk 6 üniteyi kapsayan 276 fasikülde 20 bin soru öğrencilerimizle buluşturuldu. Bu süreçte kaynak desteğimizin ölçeği oldukça büyüdü." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, süreci başarılı şekilde koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ilde Ölçme Değerlendirme merkezlerinde bu sürece katkı veren meslektaşlarına teşekkür etti.

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