Ortaylı ile Çelik'in kebap muhabbeti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve tarihçi profesör İlber Ortaylı'nın kebap diyaloğu Habertürk TV'de renkli anlara yol açtı. Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 5. Gece programında Prof. Ortaylı'nın "Et yiyor musunuz?" sorusuna, AK Parti Sözcüsü Çelik 'Hocam biz Adana kebabı yiyoruz" dedi. Bunun üzerine Prof. Ortaylı, "Çok az yeseniz iyi; çünkü Adanalılar parti lideri olmuyorlar, oturup oturup kebabı yiyorlar, sizin onu yapacak lüksünüz yok zannediyorum. Size sağlık tavsiyesi. Az miktarda iyi bir şey. İşin ucunu kaçırırsanız Canan hoca görmesin bizi kovalar" diye konuştu.

"BELLİ YAŞTAN SONRA TARAFTAR DEĞİLİM"

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Çelik, Ortaylı'nın sözlerine karşılık olarak "Adana kebabından bir şey olmaz hocam" dedi. Ortaylı, bir zamanlar Beyoğlu'nda çok iyi Adana kebap yapıldığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben de yiyorum ara sıra ama bir tanesi, diğeri kedilere gidiyor, onu da Adana'da yiyorum. Eskiden Beyoğlu'nda vardı, Yeşilçam'da, orası bitti. Oranın kendine has kültürü vardı. Adana, oraya tuhaf bir şekilde girmişti. Yaşar Kemal, Turgut Bey de gelir. Daha başkaları gelir yerlerdi. Hiç ummadığın yerlerden. Trakya'dan gelirdi. Orası kaynaşma yeridir. Böyle yerler çok iyi oluyor, hakiki kültür veriyor. Ama bu düşkünlüğe belirli yaştan sonra çok taraftar değilim. Spor yapmıyorsanız gençlere de tavsiyem dikkat etsinler.