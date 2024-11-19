Örtünme kuralını protesto eden kadın serbest

İranlı yetkililer, Tahran'daki bir üniversitede düzenlenen tesettür karşıtı protestoda soyunan İranlı kadının suçlanmayacağını açıkladı.

Kasım ayının başlarında, BBC Persian tarafından Ahoo Daryaei olarak adlandırılan kadının zorla gözaltına alınmadan önce bir üniversite kampüsünde soyunduğu anı gösteren video sosyal medyada viral olmuştu.

İran yargısının bir sözcüsü kadının hastanede tedavi edildiğini ve ailesine teslim edildiğini söyledi.

Kadının gözaltına alınması uluslararası alanda kınanırken, Uluslararası Af Örgütü de kadının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunanlar arasında yer aldı.

Yargı sözcüsü Asghar Jahangir Salı günü yaptığı açıklamada, “Hastaneye gönderildiği ve hasta olduğu tespit edildiği için ailesine teslim edildi... ve hakkında herhangi bir adli dava açılmadı” dedi.