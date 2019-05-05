'Oruç kronik kalp hastalarında yararlı sonuç doğuruyor'

Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kronik kalp hastalarının doktorlarının bilgisi ve izni doğrultusunda oruç tutabileceğine işaret ederek, doktor gözetiminde tutulan orucun olumlu etkilerinin gözlendiğini söyledi.

"Genel olarak, kurallarına uygun oruç tutan kalp hastalarında, oruç tutmayan kalp hastalarına kıyasla ramazan ayı süresince hastalığın farklı seyretmediği, anlamlı bir kötüleşme olmadığı bilinmektedir" ifadesini kullanan Boztosun, AA'nın haberine göre; kronik rahatsızlığı olan hastaların uyarılara dikkat etmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Uygun beslenme önerilerine uyarak tutulan oruç, kronik kalp hastalığı olan hastalarda yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Fakat sıcak hava nedeniyle sıvı kaybının fazla olacağı göz önünde bulundurularak, iftarla sahur arasında yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. Hastalara, sıcağın etkisiyle terle aşırı su ve tuz kaybı olacağı anlatılmalı, oruç tutarken sıcak ortamlardan uzak durmaları, sıcakta ağır iş yapmaktan kaçınmaları öğütlenmelidir. Örneğin hipertansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşuluyla oruç tutması sonucu, kan basıncında düşme ve kilo kaybını arttırdığı gözlemlenmektedir."

Bu aşamada önemli olan noktanın kullanılan ilaçlara aksatılmadan devam edilmesi ve iftar-sahur döneminde doğru beslenilmesi olduğuna dikkati çeken Boztosun, "Özellikle kalp hastaları, oruç tutma kararını mutlaka kendilerini takip eden hekime danışarak almalı ve onun önerisi doğrultusunda hareket etmeli. Zira birçok hastada oruç tutarken ilaç tedavisinin tekrar düzenlenmesi, mevcut ilaçların dozunun da ayarlanması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALAR ORUÇ TUTMAMALI"

Kalp hastalarının, oruç tutmaması gerektiği durumların da olduğunu anlatan Boztosun, "Özellikle ileri evre kalp yetersizliği olan hastalar oruç tutmamalıdır. Yine yüksek doz idrar söktürücü alan hastaların yaz dönemine denk gelen ramazan ayında oruç tutması sakıncalıdır" dedi.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diğer önemli bir nokta da kötü kontrollü tip 1 veya tip 2 diyabet, böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı olan bireylerin de oruç tutması önerilmez. Dirençli hipertansiyonu olan hastaların kan basıncı normale gelmeden oruç tutması, tansiyon dengesizliğini arttırabileceğinden tavsiye edilmez. Hamilelikte sık beslenme ihtiyacı ve bol sıvı alınması gerektiği için özellikle saatlerin uzun olması ve yaz dönemi olması nedeniyle oruç tutulması sakıncalıdır.

Ayrıca bilimsel literatüre baktığımızda son 6 ay içerisinde kalp krizi geçirmiş olan hastalar, kalp damar tıkanıklığı olan ve devam eden göğüs ağrıları yakınması olan hastalar, son 6 ay içerisinde stent takılmış veya koroner baypas ameliyatı olmuş hastalar için oruç tutulmaması kesinlikle önerilmektedir."