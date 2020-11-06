"Örümcek Adam" depremzede çocukların da kahramanı oldu

AA

Antalya'da yaşayan ve turizmci bir ailenin çocuğu olan 27 yaşındaki Soylu, lise yıllarından itibaren merak saldığı dansla dikkatleri üzerine çekti. Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma hareketlerini zorlanmadan yapan Soylu, otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağladı.

Antalya'nın en işlek caddelerinde "Örümcek Adam" kostümüyle yaptığı şovlarla tanınan Soylu, Elazığ depreminin ardından depremzede çocuklara gösterileriyle moral vermiş, pandemi döneminde ise sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişlerinde yardımcı olmuştu.

İzmir depreminin ardından kolları sıvayan "Yerli Örümcek Adam", Antalya'daki bazı oyuncakçılardan ve bir araç kiralama şirketinden aldığı destekle İzmir'e geldi.

Kostümüyle uyumlu şekilde tasarladığı "Vosvos" aracını oyuncaklarla dolduran Soylu, çadırların kurulduğu alanlarda çocuklara oyuncak dağıttı ve onlara gösteriler yaptı. Çocuklarla dans eden, onların istekleri doğrultusunda Örümcek Adam'a özgü hareketler sergileyen Soylu'ya küçükler yoğun ilgi gösterdi.

Soylu, depremden etkilenen aileler için kurulan çadırların arasında gezerek kendisine ilgi gösteren çocuklarla oyunlar oynayıp dans etti.

- "Moral olmak istiyorum"

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendisini de derinden üzdüğünü vurgulayan Burak Soylu, AA muhabirine, bu gibi felaketlerden en çok çocukların etkilendiğini söyledi.

Çocukları çok sevdiğini anlatan Soylu, "Arabamın içini komple oyuncaklarla doldurdum. Bana Antalya'da destek olanlara çok teşekkür ederim. Yola çıktım buraya geldim. Çocuklara hem oyuncak dağıtıyorum hem de onlarla oynayarak, gösteri yaparak moral olmak istiyorum. Bunu Elazığ'da da yapmıştım. Tek amacım moral olabilmek." diye konuştu.

Tüm Türkiye'nin depremzedelerin yardımına koştuğunu, kendisinin de elini taşın altına koymak istediğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"İnsanlar ilk gördüğünde biraz tuhaf bakabiliyor. Bu çok normal, çünkü daha önce hiç Örümcek Adam görmemiş olabiliyorlar. Ama çoğunlukla sevgiyle yaklaşıyorlar. Çocukların ilgisinden çok memnunum. Bizim ülke olarak bir araya gelmemiz için sadece depremin olması gerekmiyor. Bu dönemlerde kenetlenmek elbette güzel ama normal yaşamımızda da bir arada sevgiyle olmalıyız. Bunu yaşamımızın her alanına yaymamız gerekiyor."