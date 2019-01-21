Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda dünya 4 numarası Naomi Osaka ile tek erkeklerde 16 numaralı seribaşı Milos Raonic çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü sabah seansı, tek erkekler ve kadınlarda 4. tur mücadeleleriyle devam etti.

ABD Açık'ın son şampiyonu Japon Naomi Osaka, 13 numaralı seribaşı Letonyalı Anastasija Sevastova'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek Avustralya Açık'ta ilk kez çeyrek finale çıktı.

Kadınlarda 17 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys'i 6-2, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup eden 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, çeyrek finalde Osaka'nın rakibi oldu.

Turnuvaya 7 numaralı seribaşı olarak katılan Çek Karolina Pliskova, 18 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza karşısında 6-3, 6-1 sonuçlanan setlerle 2-0 galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek erkeklerde ise Kanadalı Milos Raonic, 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'i 6-1, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 arasına kaldı.