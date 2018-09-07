Osasuna - Almeria maç önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Osasuna, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Almeria takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Osasuna 1 puanla 21. sırada, Almeria 1 puanla 18. sırada bulunuyor. Osasuna son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Almeria, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 415. İddaa'da Osasuna kazanır 1.45, berabere biter 3.20, Almeria kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Osasuna son hafta oynanan Alcorcon maçında 2-3 yenildi.

Almeria, Zaragoza karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Osasuna, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Almeria, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Almeria, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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