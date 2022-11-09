Barcelona puanını 37'ye çıkararak, Katar'daki Dünya Kupası'ndan dolayı verilen arada ligi lider olarak kapatmayı garantiledi.

PIQUE SON MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu arada profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırdığı geçen hafta açıklayan 35 yaşındaki Gerard Pique, Barcelona formasıyla son kez kadroda yer aldığı ve yedek oturduğu maçın devre arasında hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

Pique ilk yarı bittikten sonra takımların soyunma odasına gittiği sırada hakemle arasındaki diyaloğun ardından gördüğü kırmızı kartla, Barcelona tarihinde Pep Guardiola ve Hristo Stoichkov ile birlikte toplamda 8'er kezle kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören futbolculardan biri oldu.

Diğer yandan geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla Almanya liginde attığı 35 golle Avrupa'nın gol kralı olan Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünü Barselona'da düzenlenecek törenle alacak.