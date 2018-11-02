Osasuna - Malaga maçı istatistikleri

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Osasuna, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Malaga takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Osasuna 13 puanla 12. sırada, Malaga 25 puanla 1. sırada bulunuyor. Osasuna, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Malaga son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 387 kodlu maçı oynayanlar; Osasuna galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.70, Malaga galibiyet oranı 2.70. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor.

Osasuna son haftadaki Sevilla müsabasında 5-0 yenildi.

Malaga ise Real Madrid karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Osasuna, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Osasuna, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Malaga, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Malaga 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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