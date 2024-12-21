Osayi Samuel, Premier Lig maçında tribünde!

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile berabere kaldığı mücadelenin ardından İngiltere'ye gitti.

Osayi Samuel, İngiltere Premier Lig'deki Crystal Palace - Arsenal karşılaşmasını tribünden takip etti.

👀 Bright Osayi-Samuel, Crystal Palace - Arsenal maçını tribünden takip ediyor! #PL pic.twitter.com/1gKcev4q1l — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 21, 2024

26 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi transfer iddialarını da gündeme geldi. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve henüz yeni sözleşmeye imza atmayan Osayi Samuel'in adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde Crystal Palace ile anılmıştı.