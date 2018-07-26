Nisan ayında uygulanmaya başlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile birlikte OSB sanayicilerinin elektrik fiyatlarında dezavantajlı bir duruma düştüğünün altını çizen Kütükcü, “Son Kaynak Tedarik Tarifesiyle OSB sanayicilerimiz, OSB dışındaki sanayicilere göre çok daha yüksek fiyatta elektrik alarak dezavantajlı duruma düştü. OSB’deki sanayicilerimizin elektrik faturalarında yüzde 26’ya varan artışlar oldu. 50 milyon Kwh yüksek tüketim sınırını aşan 100 OSB’miz, Son Kaynak Tedarik Tarifesinden olumsuz etkilendi. Bu 100 OSB’miz Türkiye’de sanayide kullanılan elektriğin yüzde 92’sini tüketen, büyük ölçekli OSB’lerimiz” dedi.
OSB’lerin Türk sanayisinde lokomotif rol üstlendiğini, dolayısıyla kazanımlarının korunması ve geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kütükcü, “Şu anda elektrik fiyatlarından dolayı OSB sanayicilerimiz gerçekten çok tedirgin. OSB içindeki bir sanayicimiz, OSB dışındaki bir sanayiciye göre daha pahalıya elektrik kullanıyor. Bu konuda mutlaka yeni bir çalışma yapılmalı. OSBÜK olarak elektrik konusunda daha adil bir düzenleme istiyoruz. OSB tüzel kişilikleri tek tüketici gibi değerlendirilmemeli. OSB tüzel kişiliği yerine OSB’lerdeki her bir sanayicinin elektrik tüketimi ayrı ayrı değerlendirmeli” ifadelerini kullandı.
OSB’LERİN YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ
Kütükcü, Son Kaynak Tedarik Tarifesi uygulaması ile birlikte sanayicilerin her ay değişen elektrik faturası ile karşı karşıya kaldığını ve bunun üretim maliyetinin öngörülebilirliğini bozduğunu da aktararak, “Türkiye’nin yeni döneminde, yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızdan OSB’lerimizin elektrikte yaşadığı öngörülebilirlik ve yüksek fiyat dezavantajlarını ortadan kaldırmasını bekliyoruz” dedi. YEKDEM maliyetlerinin de sanayiciler üzerinde ağır yük oluşturduğunu aktaran Kütükcü, YEKDEM teşviğinin merkezi bütçe ile desteklenmesini istedi. Kütükcü, son olarak doğalgazın da OSB’lerde son kullanıcı üzerinden değerlendirilerek fatura edilmesini talep etti.
“YENİ BİR AYARLAMA YAPACAĞIZ"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Son Kaynak Tedarik Tarifesine düşen OSB’ler açısından bir fiyat dezavantajı olduğunun farkında olduklarını, şu anda bu konuyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. OSB’lerin Türkiye’nin kalkınması açısından son derece önemli bir rol üstlendiğini belirten Dönmez, “OSB’lerimizi elbette desteklemekten yanayız. Şayet, nihai faturada OSB içindeki bir sanayici OSB dışındaki bir sanayiciye göre daha yüksek fiyattan elektrik alıyorsa, eşit taraflar arasında haksız rekabete yol açan bir durum varsa bunu düzeltmemiz lazım. Yeni bir ayarlama yapacağız, orada fiyat farkındaki makas biraz daha kapanacak. Uzun dönemli, öngörülebilir nasıl bir modelle elektrik fiyatlarını belirleyebiliriz, bunu da çalışıyoruz” diye konuştu.
Ziyarete OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bekir Sütçü, Ali Bahar, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Attaroğlu, Ömer Ünsal, Seyit Ardıç, Tahir Nursaçan, Mustafa Yağlı, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Vahit Türkyılmaz, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, Bölge Müdürleri Komisyon Üyesi Erdem Düzel, OSBÜK Enerji Müşaviri Memet Arslan da katıldı.
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