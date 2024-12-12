'Oscar' 14 Aralık'ta Küçükçekmece'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında “Oscar”ı Küçükçekmece seyircisiyle buluşturuyor. Claude Magnier’in yazdığı, Asude Zeybekoğlu’nun çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği “Oscar”, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 15.00 ve 20.30’da seyirci karşısına çıkacak.

OYUNUN KONUSU

Christian Jacqueline'e aşıktır, Colette ise Oscar'a. Christian uzun süredir sevdiği kızı Mösyö Bernard'dan isteme niyetindedir. Colette ise babası Mösyö Bernard'a söylediği yalanla sevgilisi ile evlenme planları yapmaktadır. Ancak ne Christian doğru kızı ister ne de Colette doğru adamla evlenmek üzeredir. Birkaç dakikada sarpa saran olaylar hiç de kolay çözülecek gibi gözükmemektedir.