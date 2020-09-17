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Van'ın İpekyolu ilçesinde polis şüphe üzerine durdurduğu araçta, hassas burun Oscar ile yapılan aramada 74 kilo 510 gram eroin ele geçirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Polis ekiplerinin yakın dostları olan hassas burun narkotik köpekler ise uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

OSCAR'DAN KAÇIŞ YOK

Polis ekiplerinin devriyesi sırasında İpekyolu ilçesinin Alipaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Oscar ile yapılan detaylı aramada aracın bagajından bulunan 2 adet spor çanta içerisinde 73 paket halinde toplam 74 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü C.D. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.