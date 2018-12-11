Oscar'lık unutkanlık

Star Wars evreninin en sevilen kahramanı Han Solo'nun öyküsünü anlatan Solo: A Star Wars Story filminin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi!

Önce filmin yönetmenleri Phil Lord ve Chris Miller çekimler başladıktan birkaç gün sonra yapımcıyla anlaşamayınca kovuldu. Star Wars serisini en sevilen kahramanlardan Han Solo'nun can dostu Chewbacca ile tanışması ve süper uzay gemisi Millennium Falcon'a nasıl sahip olduğunu anlatan filmin yönetmen koltuğuna Ron Howard oturdu.

Film tamamlandı ancak bu kez de gişede çakıldı. Star Wars evreninde geçen son 3 filmden Güç Uyanıyor 2 milyar dolar, diğer iki film ise 1 milyar dolar hasılatı geçerken Solo 400 milyon dolar hasılat bile yapamadı!

John Powell

Solo'nun en son talihsizliği ise Oscar yarışında yaşandı. Hollywood'daki birçok otoriteye göre filmle ilgili en iyi şey olan müziği bir unutkanlık sonucu Oscar yarışı dışında kaldı.

John Williams'ın orijinal Star Wars temasının üstüne John Powell'ın bestelediği müzik için 15 Kasım'a kadar Akademi'ye başvurulması gerekiyordu ancak yapımcılar zamanında başvuru yapmayı unuttu.

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