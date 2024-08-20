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        Haberler Gündem Güncel Oscar Londra’dan Hatay’a yürüyor: 6 Şubat depremleri için farkındalık oluşturacak! | Son dakika haberleri

        Oscar Londra’dan Hatay’a yürüyor: 6 Şubat depremleri için farkındalık oluşturacak!

        6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 19 ay geçti. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası en az 53 bin kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgeleri hala yardıma muhtaç. İngiliz kökenli inşaatçı ve marangoz Oscar Newton-Smith, bölgede süren durumun aciliyetine dikkat çekmek için Londra'dan Ankara'ya yürümeye başladı. Tahmini olarak 8 ay sürecek bu yürüyüş boyunca 200 bin pound toplayarak, bölgedeki binaları tekrar inşa etmeye katkıda bulunmayı hedefliyor

        Giriş: 20.08.2024 - 17:35 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:42
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        Hatay için Londra'dan yürüyor!
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        İngiliz kökenli Oscar Newson-Smith, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde gönüllü olarak yardım çalışmalarına katıldı. Gördüklerini aylar geçmesine rağmen unutamayan Oscar, Hatay’ın yeniden inşasına yönelik farkındalık oluşturmak için Londra'dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

        Oscar, Londra'dan Ankara’ya yürüme sürecine ve “Hatay’ın yeniden inşası için farkındalık oluşturma” etkinliğine ilişkin Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

        “BİR ŞEYLER YAPMAM GEREKİYOR DEDİM”

        Oscar, “Türk halkını hayal kırıklığına uğratan şey benim sektörümdü. Ben de 19 Şubat 2023'te oraya uçtum ve ilaç hijyen ürünleri yiyecek, su, çadır dağıtmak için gönüllü oldum. Bir şeyler yapmam gerekiyor dedim. Samandağ'ın yeniden inşası ve geliştirilmesiyle ilgilenen Racso projesi adı verilen bir sosyal girişim kurmak için ilk birkaç adımı attım. 1 ayda 9 bin pound topladık. Yürüyüşe 17 Temmuz'da sabah saat tam 4.17'de Londra’daki Parlamento Binası'ndan başladım. Belçika'ya girmek üzereyim. Tüm yolculuk, bazı şeyleri hesaba katarsak 4200 km'lik bir mesafeye sahip, bu 100 maraton demek. Planım tam 12 ülkeden geçmek.” diye konuştu.

        Oscar, insanların bağış yapması için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaptığını belirtti. Yürüyüş sonuna kadar hedefinin en az 200 bin pound toplamak olduğunu ifade eden Oscar, “Bu para, yeterince modüler ev inşa edebileceğimiz ve de bölgede kadın kooperatifini kurabileceğimiz anlamına geliyor. Her modülerin kendine ayrılmış bir alanı olacak” şeklinde konuştu.

        OSCAR NEWSON-SMITH KİMDİR?

        Oscar Newson-Smith, 27 yaşında İngiliz bir marangoz ve inşaatçı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı tarihlerde ülkesinde bir inşaat projesinde şantiye müdürüydü. 19 Şubat 2023'te Hatay’daki çalışmalara katılmak için Türkiye’ye geldi. Oscar, depremde insanların karşılaştığı fiziksel ve duygusal hasara farkındalık oluşturmak için Londra’dan Ankara’ya 17 Temmuz tarihinde yürümeye başladı. Oscar, Londra’dan başladığı yolculuğunu Şubat 2025'te Ankara’da bitirmeyi ve oradan da araçla Hatay’a geçmeyi planlıyor.

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