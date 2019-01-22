Oscar ödüllü Argo filmine ilham veren eski CIA ajanı Tony Mendez öldü

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Amerikalı aktör Ben Affleck'in yönettiği ve baş rolde oynadığı Oscar ödüllü Argo filmine ilham veren eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı Tony Mendez 78 yaşında öldü. Parkinson hastası Mendez; CIA'de kılık değiştirme, belge tahrifatı ve kurtarma alanlarında uzmandı.
Tony Mendez özellikle 1979-81 yılları arasında film prodüktörü kılığına girerek İran'dan 6 Amerikan diplomatı kurtarmasıyla biliniyor.
Argo filminde Mendez'i canlandıran Affleck, ölümünden sonra yaptığı açıklamada Mendez için, "gerçek bir Amerikan kahramanı" dedi.
Twitter'da bir mesaj paylaşan Affleck "O olağanüstü bir zarafet, iffet, tevazu ve nezaket adamıydı. Eylemleri nedeniyle spot ışıkları altında olmaya çalışmadı. Sadece ülkesine hizmet etmeye uğraştı" dedi.
https://twitter.com/BenAffleck/status/1086806115759738880
Eski CIA Başkan Yardımcısı Michael Morell ise Mendez ile ilgili Twitter mesajında, "CIA'de görev yapmış en iyi memurlardan biriydi. Yeteneği benzersizdi. Ciddi anlamda ülkemizin korunmasına katkı sağladı" dedi.
Argo 2013 yılında En İyi Film, En İyi Montaj ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar ödüllerine layık görülmüştü.
'Her zaman sanatçıydım'
1940 yılında doğan Mendez üniversiteden mezun olduktan sonra teknik ressam olarak çalıştı. Grafik sanatçısı arandığı söylenen bir ilana yanıt veren Mendez kabul edilince CIA'ye katıldı.
Mendez 25 yıllık kariyerinde sahte kimlikler ve kılık değiştirme konusunda uzmanlaşmak için Hollywood'un makyaj uzmanları ve sihirbazlarla çalıştı.
Çoğu Asya olmak üzere bir kaç yurtdışı görevinde çalıştı. Mendez 1980 yılında "Canadian Caper" olarak adlandırılan İran'dan 6 Amerikalı diplomatın kaçırılması misyonunu organize etti.
İranlı protestocular ABD Büyükelçiliği'ne girince Amerikan diplomatları Tahran'daki Kanada Büyükelçiliği'ne sığınmak zorunda kalmıştı.
Mendez film prodüktörü kılığına girerek bu 6 diplomatın bilim kurgu filmi Argo'yu çekmek isteyen Kanadalı film ekibi rolüne bürünmesine yardım etti.
Kanada'nın yardımıyla grup İran'ın güvenlik güçlerinden kaçmayı ve Tahran'dan Zürih'e giden uçağa binmeyi başardı.
Mendez, CIA'den emekli olduktan sonra bir sanat stüdyosu kurdu ve tecrübeleri üzerine 3 anı kitabı yazdı.
Amerikan Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi her zaman bir sanatçı olarak gördüm. 25 yıl süresince çok iyi bir ajandım" dedi.
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