Oscar sohbeti

Dünyanın dörtbir yanında sinemaseverler son birkaç gündür Oscar ödüllerini konuşuyor.

Ödülü hangi filmin ve hangi oyuncuların alacağını tahmin edenler mutlu, favori filmleri ve oyuncuları ödül almayanlar Akademi'ye öfkeli. Sonuçlar her yıl olduğu gibi bu yıl da bol bol tartışılıyor.

Green Book ekibi zaferi böyle kutladı.

Habertürk'ün usta sinema yazarı Mehmet Açar ile Kadir Kaymakçı bu haftaki 'Sinema Sohbeti'nde 91. Oscar Ödülleri'ni masaya yatırdı.

'En İyi Film' dalında Green Book'un favori Roma'yı geçip Oscar kazanmasında 'Derin Akademi'nin etkisi ne? Sunucusuz tören için otoriteler ne diyor? Reytingleri arttırmak isteyen Akademi'nin 2020'deki hamlesi ne olacak? sorularına cevap aradı...

Sinemaseverlerin 'aşk-nefret' ilişkisi yaşadığı Oscar Ödülleri üzerine bu keyifli sohbeti kaçırmayın...