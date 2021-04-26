Oscar tarihinin en şanssızı

Çinli Chloe Zhao 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar kazanan ilk Asyalı yönetmen olarak Akademi Ödülleri tarihine geçti. 6 dalda aday gösterilen, 'En İyi Film' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında da Oscar kazanan 'Nomadland'ın yönetmeni Zhao, aynı zamanda Akademi Ödülleri tarihinin şanssız yönetmeni. Görkemli ödüller kazanan 'Nomadland', Los Angeles'ta Union Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilen Akademi tarihinin en sade ödül törenlerinin birinde, olabilecek en sade şekilde ödüllendirildi.
Aynı zamanda filmin yapımcılarından olan Chloe Zhao, ortakları Frances McDormand, Peter Spears,Mollye Asher ve Dan Janvey ile birlikte Akademi tarihinin en şanssız film yatırımcıları.
Uluslararası büyük film festivallerinden bugüne kadar 31 ödül kazanan 'Nomadland', pandemi nedeniyle sadece 9 ülkede gösterime girebildi. Hal böyle olunca da en az hasılat elde eden Oscarlı film oldu.
Oscarlı filmler büyük kazançlar elde ederken son 10 yıl içinde 'En İyi Film' dalında Oscar kazanan filmler arasında en az maliyetle çekilen ikinci film olan, 'Nomadland', çekimler ve çekim sonrası işlemler için harcanan parayı zar zor çıkardı.
Son 10 yılda Oscar kazanan filmler arasında 61 milyon dolarla en küçük bütçe - hasılata sahip olan film 'Moonlight'dı. 'Nomadland'ın bütçe - hasılat farkı ise sadece 451 bin dolar.
NOMADLAND (2021)
Bütçe: 5 milyon dolar
Hasılat: 5.451.738 dolar
PARASITE (2020)
Bütçe: 11 milyon dolar
Hasılat: 258.822.018 dolar
GRENN BOOK (2019)
Bütçe: 23 milyon dolar
Hasılat: 321.752.656 dolar
THE SHAPE OF WATER (2018)
Bütçe: 19 milyon 500 bin dolar
Hasılat: 195.333.312 dolar
MOONLIGHT (2017)
Bütçe: 4 milyon dolar
Hasılat: 65.336.603 dolar
SPOTLIGHT (2016)
Bütçe: 20 milyon dolar
Hasılat: 98.690.254 dolar
BIRDMAN (2015)
Bütçe: 16 milyon 500 bin dolar
Hasılat: 103.215.094 dolar
12 YEARS A SLAVE (2014)
Bütçe: 20 milyon dolar
Hasılat: 187.733.202 dolar
ARGO (2013)
Bütçe: 44 milyon 500 bin dolar
Hasılat: 232.325.503 dolar
THE ARTIST (2012)
Bütçe: 12 milyon dolar
Hasılat: 133.432.856 dolar
THE KING'S SPEECH (2011)
Bütçe: 11 milyon dolar
Hasılat: 423.999.102 dolar
YORUMLAR