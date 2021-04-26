Oscar tarihinin en şanssızı 0:00 / 0:00

Çinli Chloe Zhao 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar kazanan ilk Asyalı yönetmen olarak Akademi Ödülleri tarihine geçti. 6 dalda aday gösterilen, 'En İyi Film' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında da Oscar kazanan 'Nomadland'ın yönetmeni Zhao, aynı zamanda Akademi Ödülleri tarihinin şanssız yönetmeni. Görkemli ödüller kazanan 'Nomadland', Los Angeles'ta Union Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilen Akademi tarihinin en sade ödül törenlerinin birinde, olabilecek en sade şekilde ödüllendirildi.

Chloe Zhao - Frances McDormand

Aynı zamanda filmin yapımcılarından olan Chloe Zhao, ortakları Frances McDormand, Peter Spears,Mollye Asher ve Dan Janvey ile birlikte Akademi tarihinin en şanssız film yatırımcıları.

Uluslararası büyük film festivallerinden bugüne kadar 31 ödül kazanan 'Nomadland', pandemi nedeniyle sadece 9 ülkede gösterime girebildi. Hal böyle olunca da en az hasılat elde eden Oscarlı film oldu.

Frances McDormand

Oscarlı filmler büyük kazançlar elde ederken son 10 yıl içinde 'En İyi Film' dalında Oscar kazanan filmler arasında en az maliyetle çekilen ikinci film olan, 'Nomadland', çekimler ve çekim sonrası işlemler için harcanan parayı zar zor çıkardı.

Son 10 yılda Oscar kazanan filmler arasında 61 milyon dolarla en küçük bütçe - hasılata sahip olan film 'Moonlight'dı. 'Nomadland'ın bütçe - hasılat farkı ise sadece 451 bin dolar.

NOMADLAND (2021)

Bütçe: 5 milyon dolar

Hasılat: 5.451.738 dolar

PARASITE (2020)

Bütçe: 11 milyon dolar

Hasılat: 258.822.018 dolar

GRENN BOOK (2019)

Bütçe: 23 milyon dolar

Hasılat: 321.752.656 dolar

THE SHAPE OF WATER (2018)

Bütçe: 19 milyon 500 bin dolar

Hasılat: 195.333.312 dolar

MOONLIGHT (2017)

Bütçe: 4 milyon dolar

Hasılat: 65.336.603 dolar

SPOTLIGHT (2016)

Bütçe: 20 milyon dolar

Hasılat: 98.690.254 dolar

BIRDMAN (2015)

Bütçe: 16 milyon 500 bin dolar

Hasılat: 103.215.094 dolar

12 YEARS A SLAVE (2014)

Bütçe: 20 milyon dolar

Hasılat: 187.733.202 dolar

ARGO (2013)

Bütçe: 44 milyon 500 bin dolar

Hasılat: 232.325.503 dolar

THE ARTIST (2012)

Bütçe: 12 milyon dolar

Hasılat: 133.432.856 dolar

THE KING'S SPEECH (2011)

Bütçe: 11 milyon dolar

Hasılat: 423.999.102 dolar