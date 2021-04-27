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Oscar töreni izleyici sayısı dibe vurdu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı, sosyal mesafeli Oscar ödül töreni 9.85 milyon izleyiciyle tarih en kötü reytingini aldı.

Oscar töreni izleyici sayısı dibe vurdu


Tarihin en tuhaf Oscar töreni reytinglerde de çakıldı!
Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl zamanı ve yeri değiştirilen, sınırlı sayıda davetlinin sosyal mesafeli olarak katıldığı tören hem sinema sektöründen hem izleyicilerden büyük eleştiriler aldı. 'Nomadland'in en iyi film ödülünü kazandığı gecenin izleyici sayısı geçen yıla göre yüzde 58 düşerek dibi gördü.

Nomadland
Nomadland

Geçen yıl pandemi öncesi gerçekleştirilen Oscar töreni 23.4 milyon izleyiciyle 'en düşük izleyici' sayısını görmüştü. Bu yıl düşüş beklentilerin de üstünde gerçekleşip sadece 9.85 milyonda kaldı. Bu yıl tarihi bir karar alıp 'En İyi Film' ödülünü değil 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülün törenin sonunda açıklayarak izleyici sayısını artırmayı planlayan yapımcılar yaşanan büyük sürprizle şok olmuşlardı.

Geçen yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanacağını hesaplayan ve duygusal bir finalle reyting almayı düşünen yapımcıların hayali ödülü 83 yaşındaki Anthony Hopkins'in almasıyla suya düştü. Hopkins ödülü almak için törene bile katılmazken yayın apar topar kesildi.

2014'te 43 milyon kişi tarafından izlenen Oscar töreni TV yayını o günden beri sürekli düşüyor.

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