EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya’nın ‘Get Out’ (2017) ile başlayan yükselişinin “Judas and the Black Messiah” ile bu yıl zirveye çıktığı kesin. Kaluuya filmde Siyah Panter Partisi’nin başkanı Fred Hampton’ı canlandırıyor. 1989 doğumlu genç oyuncu Kaluuya, Altın Küre’yle başladığı ödül serisini Eleştirmenlerin Seçimi ve BAFTA ile sürdürdü. Arada Oscar’ın en önemli habercilerinden biri olarak kabul edilen Oyuncular Birliği (SAG) ödülünü de kazandı. Gecenin kendi kategorisindeki en güçlü favorilerinden biri. Şimdiden törende yapacağı konuşmaya hazırlandığı söylenebilir. Kaluuya dışında kim kazanırsa sürpriz olacak. Aynı filmdeki rol arkadaşı LaKeith Stanfield’e şans veren kimse yok. Diğer adaylar arasında Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7) ve Leslie Odom Jr. (One Night in Miami) gibi başka kategorilerde Oscar hayali kuran iki isim var. Cohen, özgün senaryo; Odom Jr. ise şarkı dalında aday. Bu daldaki son aday ise ‘Metalin Sesi’ ile Paul Raci…

Kim kazanır? Daniel Kaluuya