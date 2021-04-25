EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

İşte gecenin en zor tahmin edilecek ödüllerinden biri daha! Beş adayın da kazanma şansı olduğu söylenebilir ama öne çıkan iki isim var. İlki ‘Minari’de büyükanne rolünü oynayan Yuh-Jung Youn… Oyuncular Birliği (SAG) ve BAFTA gibi iki kritik ödülü kazanan Yuh-Jung Youn, gecenin favorisi gibi görünüyor. Onu Eleştirmenlerin Seçimi’ni kazanan Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) takip ediyor. “The Mauritanian” ile Altın Küre’yi kazanan Jodie Foster’ın Oscar’a aday dahi gösterilmediği bu kategoride ‘Mank’ ile Amanda Seyfried’in sürpriz yapabileceğine inananlar var. Ama SAG’a aday dahi gösterilmediğini unutmamak gerek. ‘Sarayın Gözdesi’ ile Oscar kazanan Olivia Colman’ın ismi pek geçmiyor. Benin favorim ise Oscar’a sekizinci kez aday gösterilen Glenn Close… Eleştirmenler ‘Hillbilly Elegy’yi hiç beğenmedi ama Close’un hem Oscar’a hem SAG’a aday olması Akademi içinde çok destekçisi olduğunun bir kanıtı. İki yıl önce Olivia Colman karşısında yaşadığı hüsrana üzülen Akademi üyelerinin oylarını ona vereceği kesin. Her şey bir yana Close’un filmde çok iyi bir performans çıkardığını inkâr etmek zor.

Kim kazanır? Glenn Close