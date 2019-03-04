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Oscarlı filmler izleyicinin ilgisini çekmedi.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 25 Şubat'ta Los Angeles'da düzenlenen 91'inci Akademi Ödülleri'nde Oscar kazanan 3 film Türkiye'de yeniden gösterime girdi.
İzleyiciyle önceki aylarda buluşan 'Yeşil Rehber', 'Bohemian Rhapsody' ve 'Bir Yıldız Doğuyor' Oscar Ödülleri kazandıktan sonra izleyicinin ilgisini çekebileceği düşüncesiyle hafta sonunda ikinci kez gösterime çıkarıldı.
Ne var ki toplamda 8 Oscar kazanan 3 filmi hafta sonunda sadece 18.570 kişi izledi.
3 filmin toplam hasılatı ise 261.325 TL oldu.
ERDOĞAN KENDİ REKORUNU KIRDI
Yılmaz Erdoğan, 5 haftada 3.384.867 kişi tarafından izlenen 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' ile kendi rekorunu kırdı. Erdoğan'ın daha önce en çok izlenen filmi 2001 yapımı 'Vizontele' 3.308.120 kişi tarafından izlenmişti.
5'i yeni olmak üzere 36 filmin gösterimde olduğu hafta sonundna en çok izlenen film 132.134 izleyiciyle 'Öldür Beni Sevgilim' oldu.
OSCAR'DAN ÖNCE
YEŞİL REHBER
İzleyici Sayısı: 18.737
Hasılat: 328.406 TL
BOHAMIAN RHAPSODY
İzleyici Sayısı: 620.277
Hasılat: 10.529.164 TL
BİR YILDIZ DOĞUYOR
İzleyici Sayısı: 59.362
Hasılat: 1.067.305 TL
OSCAR'DAN SONRA
YEŞİL REHBER
İzleyici Sayısı: 11.784
Hasılat: 172.312 TL
Kazandığı Oscar Ödülleri
En İyi Film
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mahershala Ali)
En İyi Özgün Senaryo (Peter Farrelly - Nick Vallelonga)
BOHAMIAN RHAPSODY
İzleyici Sayısı: 4.441
Hasılat: 59.327 TL
Kazandığı Oscar Ödülleri
En İyi Erkek Oyuncu (Rami Malek)
En İyi Ses Miksajı (John Casali - Tim Cavagin - Paul Massey)
En İyi Film Kurgusu (John Ottman)
En İyi Ses Kurgusu (Nina Hartstone - John Warhurst)
BİR YILDIZ DOĞUYOR
İzleyici Sayısı: 2.345
Hasılat: 29.686 TL
Kazandığı Oscar Ödülü
En İyi Film Şarkısı (Shallow)
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