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OSD: "ÖTV artışı ekosisteme olumsuz etki eder"

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, elektrikli araçlara gelen ÖTV artışıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Otomotiv sanayiinin uzun vadeli planlama ve stratejik bir bakış açısıyla yönetildiğini belirten Yenigün, "Sektörümüz için vergi sadece araç satışına yönelik değil bütünsel bir bakış açısıyla, teknolojik gelişmeleri gözeterek ele alınmalıdır. Küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulamaya alınan vergi artışı ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etki eder. Vergi artışının aksine iç pazarda elektrikli ve hibrit araçları teşvik etmeliyiz" dedi

OSD'den ÖTV açıklaması - otomobil haberleri
HABERTURK.COM

Elektrikli araçların özel tüketim vergilerinde ( ÖTV) değişiklik öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, elektrik motorlu araçlardan alınan ÖTV oranı motor gücü 85 kW’yi geçmeyenler için yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen ancak 120 kW’yi geçmeyen araçlar için yüzde 7’den yüzde 25’e ve 120 kW’yi geçenler için yüzde 15’ten 60’a yükseltildi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Otomotiv sanayi yapısı gereği uzun vadeli planlama ve stratejik bir bakış açısıyla yönetmesi gereken bir sanayi kolu. Vergilendirmede yapılan tekil uygulamalar sisteme fayda sağlamıyor. Bu noktada, sektörümüz için vergi sadece araç satışına yönelik değil bütünsel bir bakış açısıyla ele alınarak, pazar potansiyelini ortaya çıkaracak bir yapıda kurgulanmalıdır. Dolayısıyla, son olarak küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulanan vergi artışının ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etkisi olur" dedi.

Vergilerdeki ani artışların olumsuz etkileri olabileceğini kaydeden Yenigün, "Stratejik bakış açısı ile uzun vadeli planlama, yatırım çekiciliğinin arttırılması ve mevcut yatırımların korunması için büyüyen ve öngörülebilir iç pazar, yeni ihraç pazarlarının geliştirilmesi, değişen otomotiv ekosisteminde rekabetçiliğimizin korunması konularını otomotiv sanayiinin gündemindeki en önemli konular olarak görüyoruz. Bu kapsamda, bugünden yarına verilen dönemsel teşvikler ve aniden alınan ÖTV kararları planlarımızı olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Türkiye’de şu anda otomotiv alanında sektörün gelişimi üzerine kurgulanmış, rekabetçi bir vergi sistemi maalesef yok. Vergi sisteminin sadece satış üzerinden değil bütünsel olarak ele alınması gerekiyor. Böylece, kuvvetli ve öngörülebilir bir iç pazarla yeni yatırımları çekmemiz ve ihracatımızı artırmamız mümkün" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin elektrikli ve hibrit araç yatırımlarını her geçen gün artırdığını da sözlerine ekleyen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, "Yatırım çekiciliği ve mevcut yatırımların korunması için büyüyen iç pazar dediğimizde elektrikli ve hibrit araçların gelişimine dikkat çekmemiz gerekiyor. Türkiye olarak ihracatımızı büyük oranda Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde her geçen gün hibrit ve elektrikli araçlara yönelik yeni yatırımlar yapılıyor. Avrupa’ya ihraç ettiğimiz bu araçlar oldukça değerli ve yüksek girdi getiren araçlar olarak dikkatleri çekiyor. Önümüzdeki dönemde, AB’nin ‘Green Deal’ yani ‘Yeşil Mutabakatı’ destekleyecek şekilde daha çok elektrikli araç talebi olacak. Bu talebi karşılamaya aday, önde gelen ülkelerden birisi olarak, vergi artışının aksine iç pazarda elektrikli ve hibrit araçları teşvik etmeliyiz” diye konuştu.

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