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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen atmıyor attırıyor! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen atmıyor attırıyor!

        Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen golün kıyısından dönüyor; takım arkadaşlarına gol attırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:06
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        Osimhen atmıyor attırıyor!
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        Sarı-kırmızılıların Napoli’den bir sezonluğuna kiraladığı Victor Osimhen, PAOK maçında da golün kıyısından döndü.

        Galatasaray formasıyla üç maça çıkan Nijeryalı yıldız bu karşılaşmaların tamamında skor katkısı sağladı.

        Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk mücadele olan Çaykur Rizespor maçında Abdülkerim Bardakcı’ya asist yapan Osimhen, Fenerbahçe derbisinde de bir golün hazırlayıcısı olmuştu.

        Yunus Akgün ile iyi uyum yakalayan Nijeryalı golcü, 24 yaşındaki futbolcunun ortasında Napoli’den de tanıdığı Mertens’e şık bir göğüs pası vermiş ve Galatasaray farkı 2’ye çıkarmıştı.

        PAOK mücadelesine de 11’de çıkan Osimhen, Mertens’in kullandığı duran topa iyi bir vuruş yapsa da top Baba Rahman’ın müdahalesiyle ağlarla buluştu ve gol kendi kalesine olarak kayıtlara geçti.

        Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Nijeryalı santrfor, “En önemlisi Galatasaray’ın kazanması. Hissediyorum, golüm de yakın” ifadelerini kullandı.

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